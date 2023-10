Maroc: Les chantiers sociaux initiés par SM le Roi, un renforcement structurel des bases de l'État social (Réseau C3M)

Bruxelles — Les nouveaux chantiers sociaux initiés par SM le Roi Mohammed VI, notamment le Programme d'aide sociale directe, font partie d'une stratégie globale visant un renforcement structurel des piliers de l'État social au Maroc, a souligné Samir Kaddar, président du réseau des Compétences médicales des Marocains du Monde (C3M).

Cette stratégie a pour but la mise en place d'une protection sociale efficiente et inclusive de toutes les catégories de la population, a-t-il relevé dans une déclaration à la MAP.

Ces différents chantiers successifs, par leur complémentarité et indissociabilité, convergent, in fine, vers la généralisation de la protection sociale, a-t-il ajouté, notant que le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature "témoigne de l'importance qu'accorde le Souverain à cette réforme et Son engagement pour asseoir les bases d'une politique sociale nationale plus équitable et durable".

Le Programme d'aide sociale directe entend développer, d'une manière directe et tangible, des aides plus concrètes, d'abord pour harmoniser décemment le niveau pécuniaire des catégories les plus vulnérables, puis de les émanciper, en améliorant leurs conditions de vie et en préservant leur dignité, a indiqué M. Kaddar.

"C'est précisément dans cette perspective que l'opérationnalisation progressive de l'aide sociale directe est prévue à partir de la fin de l'année en cours, et que la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire de base et le parachèvement du cadre juridique pour la mise à niveau du système national de santé sont également en phase avancée de mise en oeuvre", a-t-il ajouté.

Évoquant, par ailleurs, le Programme d'unités médicales mobiles connectées en faveur du monde rural initié par le Souverain, le président de C3M a fait remarquer que l'accès généralisé aux soins constitue la base de toute politique de santé, soulignant que ce programme permet d'adopter des "solutions innovantes et pratiques", favorisant un retour sur investissement positif, pas nécessairement financier, mais en termes de bénéfices pour les citoyens.

Et d'ajouter que les unités mobiles sont "une solution réfléchie et efficace, inspirée des caravanes médicales expérimentées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et qui ont fait leurs preuves en termes de rentabilité sociétale".