Ghana: West Ham - La déception de Mohammed Kudus après la défaite contre Everton

Le milieu de terrain ghanéen, Mohammed Kudus, a exprimé sa déception après la défaite de West Ham United à domicile contre Everton dimanche.

Le jeune homme de 23 ans a été titularisé pour la première fois en Premier League alors que les Hammers ont subi une courte défaite, grâce à un but de Dominic Calvert-Lewin en seconde période pour les Toffees.

Malgré la défaite, Kudus a exhorté ses coéquipiers à se concentrer sur le prochain match et à tirer des leçons des erreurs commises lors de la rencontre avec Everton.

« C'est très décevant », a déclaré le Ghanéen à West Ham TV.

« Il est vrai que nous voulons gagner tous les matches, mais c'est fini maintenant et nous devons nous concentrer sur le prochain match », a-t-il ajouté.

« Nous voulons gagner tous les matches, mais c'est fait maintenant et nous devons nous concentrer sur le prochain match. Nous savions que nous devrions faire plus pour nous créer beaucoup d'occasions, mais nous n'y sommes pas parvenus. Si vous ne marquez pas, vous devez éviter d'encaisser des buts, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Nous devons en tirer les leçons et nous concentrer sur le prochain match », a confié Kudus.

Le milieu de terrain polyvalent a été déployé sur l'aile droite par David Moyes, un poste où l'ancienne star de l'Ajax a excellé la saison dernière en Eredivisie néerlandaise.

« Je connais mes capacités et je sais ce que je peux faire », a-t-il poursuivi.

« Je crois beaucoup en moi, alors je suis ici, j'essaie de m'installer et d'assimiler autant d'informations que possible. Je veux les intégrer dans mon jeu et faire ce que je peux pour l'équipe », a conclu Mohammed Kudus.