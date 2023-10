Afrique: Récipiendaire du prix Humanitarian Award Global à Accra - Mabingué Ngom appelle à repenser l'action humanitaire en Afrique

L'ancien haut fonctionnaire des Nations Unies a reçu, samedi dernier, à Accra, le prix Humanitarian Award Global, en récompense à l'ensemble de sa carrière dans l'humanitaire. En marge de cette cérémonie, il a plaidé en faveur d'un changement de paradigme dans les actions humanitaires en Afrique.

Depuis plusieurs années, il se signale par ses contributions aux changements transformateurs qui font le lien entre les interventions humanitaires et le développement à long terme. Cela, en s'impliquant dans la conception de la structure du dispositif humanitaire mondial et dans sa mise en oeuvre. Cet engagement de Mabingué Ngom n'a pas échappé aux organisateurs du prix Humanitarian Award Global qui lui ont décerné cette distinction, samedi dernier, à Accra. Une récompense pour « l'ensemble de sa carrière », expliquent-ils dans un communiqué, tout en rappelant que cet ancien haut fonctionnaire de longue date des Nations Unies est l'un des « experts des plus engagés et des plus respectés dans ce domaine ».

Après avoir reçu ce prix, notre compatriote qui a pris sa retraite aux Nations Unies au mois de juillet dernier a plaidé pour une approche innovante de l'action humanitaire en Afrique, en privilégiant les mécanismes de prévention des crises sur le continent. « Pour provoquer un changement, en particulier dans les comportements, nous devons entrer en contact avec les gens, selon leurs propres conditions. Le paysage humanitaire a changé. Il faut, par conséquent, adopter des modèles qui sauvent des vies et préservent les moyens de subsistance », a-t-il dit, cité par le communiqué.

Pour amorcer ce changement de paradigme, l'ancien Directeur du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations pour la population (Unfpa)) préconise une stratégie humanitaire à deux volets. Laquelle allie des réponses immédiates et rapides à une vigilance précoce suivie d'une action. Cette approche découle de son expérience sur le terrain, où il a apporté un soutien essentiel aux populations en pleine crise, que ce soit face aux épidémies d'Ébola, à la pandémie de Covid-19 ou aux conflits se déroulant au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et en Afrique équatoriale. « Nous devons augmenter les fonds destinés à l'aide humanitaire, renforcer l'engagement philanthropique et la participation du secteur privé pour soulager les souffrances des populations, renforcer la résilience des communautés et atténuer les difficultés économiques », invite-t-il.

Selon l'ancien Conseiller principal du Directeur exécutif de l'Unfpa et ancien Directeur du Bureau de l'Unfpa auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique (Cea) entre août 2021 et juin 2023, le strict respect des principes de l'action humanitaire (humanité, neutralité, impartialité et indépendance), la solidarité mondiale, les partenariats de collaboration et la participation inclusive des populations locales sont essentiels pour remodeler l'action humanitaire sur le continent.

Pour rappel, Mabingué Ngom a été nommé en 2019 parmi les 100 Africains les plus influents et a reçu, en 2018, le Prix de la Coalition des organisations de la société civile africaine pour avoir mené l'agenda du dividende démographique et en 2017 le Prix Africa Peace Award.