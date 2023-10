Afrique de l'Ouest: Revue technique UEMOA édition 2023 - 131 textes communautaires examinés

131 textes communautaires feront l'objet d'examen dans le cadre des travaux de l'édition 2023 de la Revue annuelle de réformes, politiques, programme et projets communautaires, ouverts hier, lundi 30 octobre, à Dakar. En effet, à l'instar des autres pays de la communauté, la 9ème édition de la revue au Sénégal, participe à l'identification des facteurs pouvant spolier les fruits des différents efforts communautaires. Il vise également à anticiper les actions idoines pour une impulsion politique ciblée au processus d'intégration sur le plan national et régional.

« Nous sommes réunis pour discuter de la revue annuelle des projets et programmes des politiques communautaires. C'est un exercice annuel que nous tenons pour apprécier nos avancées et constater s'il y a eu des stagnations, des avancées, des reculs éventuels sur les politiques d'intégration », a souligné Ange Constantin Mancabou, coordonnateur de la direction générale du secteur financier, au ministère des finances et du budget, qui ajoute en outre que c'est une rencontre avec les ministères sectoriels pour évaluer sur la base d'une qui a été convenu d'un commun accord.

Il s'agira ainsi, d'intégrer ces changements, ces réformes dans le dispositif juridique national. Ainsi pour cette présente édition, 131 textes et 07 projets feront l'objet d'appréciation par les acteurs. Et le coordonnateur de la direction générale du secteur financier du ministère des Finances de révéler : « Dans le cadre du volet technique de l'édition 2023, qui nous réunis aujourd'hui, 131 textes communautaires et 07 projets seront évalués. Il y'en a plus que l'année dernière. L'année dernière, nous avions 127 textes, 09 réformes.»

En termes de pourcentage sur ces résultats obtenus, il rappelle également qu'« En 2022, nous avions un taux d'internalisation de 74,5%. » Mais, «Un an auparavant en 2021, ce taux était à 76,1%, ce qui nous donnait une régression d'environ 1,6 point de pourcentage. Donc, d'une année à une autre il y a des évolutions qui peuvent avoir des explications variées », a-t-il affirmé.

M. Mancabou a toutefois, indiqué qu'avec le travail « mené en collaboration avec les équipes de l'Uemoa, nous espérons une grande évolution en termes de progrès à ce niveau-là, dans plusieurs domaines. »

Donc, à l'issue de cet exercice, dit les ministères sectoriels vont se réunir avec le président de la commission de l'Uemoa pour procéder à une validation politique. Et à la suite de cette validation politique, la délégation de la revue va présenter les travaux au président de la République Macky Sall, qui sera informé de tout ce qui a été tant au niveau du volet technique qu'au niveau du volet politique.