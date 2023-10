Congo-Kinshasa: Uvira - La communauté Sant Egidio sensibilise sur la paix

La communauté Sant Egidio a sensibilisé, le week-end dernier, sur la paix au cours d'une rencontre interreligieuse, organisée à Uvira (Sud-Kivu).

Plus d'une centaine d'acteurs locaux représentants les confessions religieuses et les communautés ethniques et tribales ont pris part à ce forum axé sur « la religion et la culture en dialogue » pour la paix.

Chaque intervenant à ces assises, a expliqué le bien -fondé de la paix au sein de sa communauté.

Pierre Djumatatu, représentant la communauté vira, a indiqué que les monuments érigés sur les massacres devraient donner une idée à la génération future de ne plus tomber dans ce piège en consolidant la paix.

Il a souligné la nécessité de restituer aux jeunes les acquis des engagements et accords de paix et de cohésion sociale signés dans les différentes rencontres de paix au niveau local, provincial, nationale et régional.

Les représentants de l'église catholique orthodoxe et de l'église catholique romaine ont insisté sur la lutte contre la violence.

Alors que le vice-président de la mutualité des ressortissants du Maniema, Sudi Yakudi, a parlé d'une activité sportive qui promeut la paix comme un comportement que chacun devrait adopter dans son milieu de vie.

Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Muhato, les commandants des FARDC ainsi que les religieux ont apposé leur signature dans un livre d'or avant relâcher quatre colombes dans les airs, souhaitant la paix à toutes les communautés vivant dans la ville et le territoire d'Uvira.

Cette conférence a été bouclée par plusieurs actes symbolisant la paix dont l'allumage des bougies, symbole de lumière qui brille dans les ténèbres.