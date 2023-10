Sénégal: Tournoi internationale junior de tennis - Le Tchèque Daniel Bien et l'Ukrainienne Aliesia Reva survolent le tournoi, la Lioncelle Carla Grignac s'illustre en double

La première étape du tournoi international de tennis des Juniors (J30) a baissé ses rideaux ce samedi 28 octobre avec les victoires du Tchèque Daniel Bien et l'Ukrainienne Aliesia Reva en simples. Associée à la polonaise Agata Budnik, la Franco-sénégalaise et tête de série du tableau féminin, Carla Grignac, s'est imposée dans le tableau double. Sans répit la numéro 1 sénégalaise reprend dès ce lundi la raquette pour le coup d'envoi de la deuxième semaine de compétition. Avec l'ambition de prendre sa revanche et de remonter sur la plus haute marche du podium dans cette seconde étape d'un niveau J60.

Le premier acte du tournoi international de tennis des juniors a distribué ses premiers points lors de la finale disputé ce samedi sur les courts de tennis de l'olympique club de Dakar. En finale double messieurs, la palme est revenue au Daniel Bien. Au bout d'un duel très serré et indécis, le jeune Tchèque est finalement arrivé au but du Français Aaron Gabet en s'imposant à deux sets (6/3, 6/2). Auparavant, Aliesa Reva a battu dans le tableau dames qui a réuni une quinzaine de filles. L'Ukrainienne a exercé sa domination en deux sets (6/3; 6/1) sur la Russe Marya Kornilova.

En double, la paire Daniel Bien (Tchécoslovaquie) et Aaron Gabet (France) ont remporté la finale double messieurs face à la paire britannique composée de Murray Watters et Rhys Giacorno Watters en deux sets (6/4; 6/3). Après avoir perdu en demi-finale, la Franco sénégalaise Carlo Grignac a été plus en réussite dans le tableau double dame. Associée à Agata Budnik (Pologne), elle a pris le meilleur sur Aliesa Reva (Ukraine) et Ilze Reva (Ukraine). Si elle s'est consolée en double, la numéro 1 sénégalaise ne cache pas sa déception après avoir perdu son titre en demi-finale et devant Aliesa Reva, futur vainqueur de l'épreuve.

«Mon objectif était de gagner en simple. Il y a eu beaucoup de déception mais je fais un très bon match. Je suis assez fière de moi. En demi-finale je savais que j'étais face à un adversaire très forte parce que je l'avais vu sur plusieurs tournois. Je savais à quoi m'attendre. Au dernier set, j'étais plus fatiguée qu'elle. Physiquement, elle a plus géré le match que moi. Le match était plus équilibré mais en finale j'ai flanché très tôt», a-t-elle confié.

La Franco-Sénégalaise Carlo Grignac prête pour la 2e étape du Tournoi

Déjà deux fois victorieuse du tournoi en simple comme en double, la numéro 1 sénégalaise compte reprendre son bien lors de la seconde étape du tournoi de niveau J60 qui démarre ce lundi sur le circuit de l'olympique.

«Pour la deuxième semaine, j'aimerais faire beaucoup mieux en gagnant en simple et en double. Il a fait très chaud et on a perdu beaucoup d'énergie. La semaine prochaine, je travaillerais, je vais mieux me reposer, mieux dormir, mieux manger entre les matchs. Il ne faut pas que cela arrive une deuxième fois. J'attends ce match contre Aliesa Reva. J'ai énormément envie de rejouer ce match des demies- finales. Mais je préfère retrouver cette adversaire en finale», a indiqué la tenniswoman de 16 ans.

Après les qualifications disputées hier, dimanche 29 octobre, le coup d'envoi de la deuxième étape du tournoi international junior sera donné ce lundi. C'est le tournoi le plus important du circuit puisqu'elle donne le plus de points aux vainqueurs (60 points) dans le classement de l'Association internationale des joueurs professionnels.