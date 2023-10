Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Octobre 2023

Niger : Transactions financières- La Bcéao alimente-t-elle oui ou non Niamey en liquidités ?

Le 30 juillet, la Cédéao a interdit toute transaction financière entre ses États membres et le Niger à la suite du putsch du général Abourahamane Tiani. Pourtant, la Banque centrale ne semble pas avoir cessé de fournir des devises aux banques du pays. Trois-cent quatre-vingt-quatorze milliards de Fcfa le 24 octobre, 399 milliards le 17 octobre, et plus de 398 milliards sept jours plus tôt. Chaque semaine, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) publie sur son site internet le résultat de ses appels d’offres d’injection de liquidités à destination des banques des huit pays de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (Uemoa).(Source : Jeuneafrique.com)

Sénégal : Émigration clandestine- 140 migrants en détresse secourus par la marine

Comme lors des jours précédents, la Marine nationale sénégalaise continue d'intercepter des pirogues et embarcations de candidats à l'émigration clandestine au large des côtes sénégalaises.C'est ainsi que la nuit du samedi 28 octobre, un patrouilleur de la Marine nationale a porté secours à 140 candidats à l'émigration irrégulière qui étaient en détresse à 60 kilomètres des côtes après que leur pirogue est tombée en panne en haute mer.Selon la note de la Marine nationale sénégalaise, "la recrudescence de l'émigration irrégulière augmente les risques de pertes de vies humaines en mer". Dans le même temps, les éléments de la Marine nationale poursuivent des recherches au large des côtes à Saint-Louis après qu'un signalement a fait état du chavirement d'une pirogue de candidats à l'émigration.La Base navale Nord (Saint-Louis) s'est déployée au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal pour effectuer des recherches sur les lieux où le chavirement a été signalé dans la nuit du 25 au 26 octobre 2023. (Source : adakar.com)

Mali : Lutte contre la corruption- Éclairage sur les grands dossiers en cours de traitement

Parmi ces affaires judiciaires, l’on retient le contrat d’achat de l’avion présidentiel, le dossier Paramount, le contrat portant sur les technologies pour la sécurité aéroportuaire et le contrat sur les passeports biométriques Dans une interview accordée à la télévision nationale samedi, le procureur général de la Cour suprême Mamoudou Timbo a fait le point des grands dossiers actuellement au niveau de la haute juridiction. Selon le haut magistrat, depuis 2021, des dossiers ont défrayé la chronique à commencer par celui de l’avion présidentiel et des équipements. Parlant des équipements militaires, le procureur général dira que ce sont des marchés qui ont été attribués pour un montant de 69 milliards de Fcfa. Mais compte tenu du comportement de ceux qui étaient chargés de l’exécution de ces contrats, il ya eu violation de la loi. Mamoudou Timbo a indiqué que c’est la même chose pour le dossier de l’avion présidentiel. (Source : Essor)

Gabon : Fonction publique- Raymond Ndong Sima fait le point sur les effectifs des agents

Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Simaa présidé, ce lundi, une séance de travail à laquelle prenaient par le ministre de la Fonction publique, Raphaël Ngazouze et les directeurs centraux des départements de ressources humaines des ministères, pour faire le point des effectifs des agents publics, afin de mieux gérer le flux des demandeurs d’emplois, conforment à la feuille de route du CTRI. Le Chef du Gouvernement de la Transition, qui avait lancé une opération de recrutements à la fonction publique a souhaité faire le point des dossiers des agents publics en poste et ceux en instance d’être enrôlés. En attendant la fin de l’opération, les demandeurs d’emploi sont estimés à plus de 40.000 mille contre 58.000 pour les fonctionnaires en activité. Cette rencontre intervient après celle du 4 octobre dernier, durant laquelle, le Chef du Gouvernement de la Transition avait instruit les différents DCRH de faire un état des lieux des fonctionnaires. Il ressort de celui-ci que la Fonction publique compte 58.000 agents publics en activité, avec plus de 40.000 demandeurs d’emplois (opération toujours en cours). (Source : Agp)

Burkina Faso : 34eme Tour du Faso- Le marocain Achraf Ed-Doghmy s’impose à la 4e étape à Koupéla

La 4ème étape du Tour international du Faso 2023 courue entre Ouagadougou et Koupèla a été remportée par le coureur marocain Achraf ED-DOGHMY. La deuxième place a été décrochée par le Burkinabé Paul DAUMONT, qui par la même occasion a récupéré le maillot jaune, de leader du Tour du Faso, qu’il avait perdu hier. En troisième position, on trouve le Belge Rutger WOUTERS, qui a complété le podium de cette étape. Le peloton embrassera la cinquième étape plus courte, couvrant 78 km, de Tenkodogo à Zorgho le 31 novembre 2023. (Source : aouaga.com)

Togo : Négoce - Nouveau rebond des exportations de café et cacao en 2023

Les exportations du café et cacao au départ du Togo ont enregistré une nouvelle hausse au terme de la campagne de commercialisation 2022-2023. Elles ont atteint 3 500 tonnes pour le café et 9 000 tonnes pour le cacao, selon le Comité de coordination de la filière (CCFCC), qui a procédé au lancement de l’opération de vente 2023-2024, le vendredi 27 octobre à Kpalimé. Ces données comparées à celles de la précédente campagne, à savoir 3 200 tonnes de café et 5 500 tonnes de cacao, reflètent une tendance haussière de 9% et 63% respectivement pour les produits. Une nouvelle croissance, après un rebond enregistré l’année dernière. Précisément, au cours de la campagne 2021-2022, 3.200 t de café ont été vendues contre 2 000 t en 2021. Ce qui représente une hausse de 60% en une année. La quantité de cacao exportée était ressortie à 5.500 tonnes en 2022 contre 5.400 tonnes. (Source : alome.com)

Benin : Affaire Ajavon- Un député LD interpelle le gouvernement

Le gouvernement du Bénin a été interpellé au parlement béninois sur un sujet qui date de longtemps. Il s’git du dossier de 18 Kg de cocaïnes concernant l’homme d’affaire du Bénin, Sébastien Germain Ajavon. Le Député du Parti Les Démocrates, Michel Sodjinou, a interpellé le gouvernement à travers une série de quatre questions orales sans débat afin de connaitre la suite donnée a ce sujet qui a longtemps défrayé la chronique. Sébastien Germain Ajavon, candidat malheureux, arrivé 3è à la présidentielle de 2016 avait été condamné par la Cour de Répression, des Infractions et du Terrorisme, alors que pour le même dossier, l’homme d’affaire avait été relaxé au bénéfice du doute en novembre 2017 par le tribunal de Cotonou. Pour rappel, en octobre 2019, la cour africaine avait condamné le Bénin pour violation du droit de l’homme d’affaire de ne pas être jugé par une juridiction compétente avant de prendre en novembre de la même année une nouvelle décision où elle condamne l’Etat béninois à verser à l’homme d’affaire une somme de 36 milliards de francs Fcfa pour les préjudices subis dans ce dossier dit de 18 Kg de cocaïnes. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : Espèces protégées- La population de chimpanzés en voie de disparition

Estimée entre 1000 et 3000, la population de chimpanzés a considérablement chuté en Côte d’Ivoire. Selon l’Ong EAGLE-Côte d’Ivoire, ce phénomène au bord de l'extinction dans ce pays est justifié par le trafic de bébés en tant qu'animal de compagnie et le trafic de chimpanzés tués et vendus comme viande de brousse. Pour Dr Normand Emmanuelle, responsable de l'Ong WCF Côte d’Ivoire, la situation des chimpanzés est très critique parce que les zones forestières, leur habitat, continuent d’être dégradées. « Aussi, les femelles chimpanzés font un bébé tous les 5 ans. Il est donc impossible que la population augmente rapidement » a-t-il rappelé. Capturés dans leurs habitats naturels et élevés en captivité, ces animaux en cage sont isolés et privés de la capacité d'expression.,( Source :Fratmat.info)