Madagascar: Basket-ball - N1A - Un championnat dominé par les grands clubs

Le championnat national N1A a vu le sacre de la GNBC hommes et MB2All dames.

Les autres clubs, dont le budget est limité, n'arrivent pas à suivre la concurrence.

Le championnat national de basketball N1A hommes et dames qui ont pris fin, dimanche, au Palais des sports Mahamasina, ont été dominés par quatre grands clubs, notamment la GNBC, le Cospn, l'Ascut et le TGBC chez les hommes.

Chez les dames, MB2All reste inamovible depuis plusieurs années, et est resté au sommet de Madagascar, ces trois dernières années, en plus du nouveau titre acquis, dimanche.

Viennent ensuite la GNBC d'Analamanga, le TGBC de Betsiboka et JEA de Vakinankaratra.

Chez les dames, la GNBC, vice-championne de Madagascar avec quelques recrutements comme Angela, Chine et Sarobidy, renforcée par des joueuses dans le corps de la Gendarmerie nationale en provenance d'Antsiranana, Ihorombe et Atsinanana a montré une avancée remarquable.

Elle a réussi à secouer jusqu'à la dernière minute l'insubmersible MB2All.

«Beaucoup d'entre nous ont joué, pour la première fois, en N1A. En tant que militaire, nos supérieurs nous ont poussées à aller de l'avant et nous sommes presque arrivées au bout. Nous sommes confiantes pour l'avenir», confie Mialy Léoncia Andriamamonjisoa, capitaine de la GNBC.

%

Au classement final des dames, MB2All reste le numéro Un malgache du basketball, viennent ensuite la GNBC d'Analamanga, vice-champion, le TGBC de Betsiboka à la troisième place et JEA du Vakinankaratra en quatrième position.

Les deux clubs à savoir le TGBC et JEA ont l'avenir devant eux, car ils sont de plus en plus constants sur le résultat au niveau national.

Risque d'anéantissement

Chez les hommes, la GNBC, l'Ascut, le Cospn et le TGBC ont été les quatre grands clubs masculins qui dominent le basketball masculin malgache, en ordre de classement cette année grâce à leur possibilité de faire un gros coup au recrutement.

Les forces respectives de ces clubs résident dans leur capacité de recruter de nouveaux joueurs capables d'apporter du sang neuf et de nouvelles expériences dans l'effectif.

Cette méthode apporte quelque chose de positif pour le quatuor de tête mais pénalise énormément les autres clubs dépouillés de leurs meilleurs joueurs.

Un entraineur d'un club en N1A masculin et qui veut garder l'anonymat a expliqué que « ce système de recrutement ou de transfert d'un joueur à un autre club est légal. C'est le principe dans tous les pays, mais à Madagascar, ce système pénalise les clubs formateurs et il risque d'anéantir et de les faire disparaître les petits clubs à petits budgets qui n'auront jamais aucune chance pour le titre de champion de Madagascar. Je ne sais pas si la fédération est au courant de ça, mais c'est le souci des tous les clubs jugés petits par l'opinion publique ».

Classement final

Hommes: 1- GNBC 2- Ascut, 3- Cospn, 4- TGBC,

5- BCB, 6- MBC, 7- AS Fanalamanga, 8- SBC

Dames : 1- MB2ALL, 2- GNBC, 3- TGBC, 4- JEA,

5- Ankaratra, 6- Ascut, 7- Fandrasa, 8- Serasera,

9- Tamifa, 10- Phoenix