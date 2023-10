Congo-Kinshasa: IXes Jeux de la Francophonie - Controverse entre Nicolas Kazadi et Isidore Kwandja sur le dépassement budgétaire de 276 millions USD

Le directeur national du comité de XIes Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja a rejeté, lundi 30 octobre, les allégations du ministre des Finances, Nicolas Kazadi sur le dépassement budgétaire de 276 millions USD dans l'organisation de ces jeux.

« L'organisation de ces Jeux auraient couté à la RDC 324 millions USD contre 48 millions initialement prévus », a indiqué l'argentier national, samedi dernier, lors d'une conférence de presse à Kinshasa.

Nicolas Kazadi a précisé que les dépenses en investissements sont passées de 36 à 246 millions USD alors que le budget des opérations est passé de 12 à 78 millions USD.

« Le directeur général des Jeux de son propre chef a décidé d'augmenter des rubriques de budget sans l'aval même du comité de pilotage. Mais cette faiblesse que l'on a dans la planification elle est nationale. Ce n'est pas une affaire de la majorité contre l'opposition, c'est une affaire de tous les Congolais mais nous, nous avons le courage de le dire. Nous devons améliorer notre capacité à organiser les choses pour qu'elles soient faites correctement lorsque nous prétendons à organiser des évènements », a déclaré Nicolas Kazadi.

De son côté, Isidore Kwandja, sur son compte Twitter, s'est interrogé sur les révélations du ministre :

« Nous savons que le budget adopté par le Comité de pilotage et approuvé par l'OIF était de 66.900 millions d'euros que nous n'avons toujours pas encore encaissé en totalité ».

Et d'ajouter : « L'étonnement est d'autant plus grand que le ministre des Finances est non seulement membre mais aussi vice-président du Comité de pilotage de IXe Jeux de la Francophonie ».

Dans son communiqué de presse publié ce lundi, le Comité national des jeux de la Francophonie(CNJF) a souligné que « la gestion des dépenses du CNJF a été accompagnée par la Brigade financière de l'Inspection générale des finances (IGF) affectée au CNJF depuis le 24 janvier 2022 jusqu'à ces jours et qui a par ailleurs rendu son rapport à ce propos lors d'une communication conjointe faite par l'Inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingete et le Directeur national des Jeux de la Francophonie Isidore Kwandja ».

Pour le CNJF, les propos du ministre des Finances ont créé une confusion dans la compréhension de ce dossier au sein de l'opinion publique.

« La confusion créée par les propos du ministre des Finances tient au fait qu'il a mis dans le même panier les fonds alloués à la direction du CNJF pour l'organisation des Jeux et ceux attribués au ministère des ITP pour la construction des infrastructures. Ce dernier volet du budget ne relève aucunement de la direction du CNJF mais bien du ministère des ITP et de celui des Finances qui avaient la responsabilité de la construction, de la réhabilitation et d'aménagement des infrastructures », lit-on dans le communiqué de presse du CNJF.

Entre temps sur terrain, plusieurs prestataires de service lors de ces jeux organisés du 28 juillet au 8 août 2023 à Kinshasa ne sont toujours pas payés.