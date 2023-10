Congo-Kinshasa: A Uvira, la MONUSCO dote la Police Nationale Congolaise de nouveaux bureaux et d'un centre de formation

communiqué de presse

Ces deux édifices sont constitués d'une salle de formation ainsi que d'un bâtiment qui servira de bureau pour le commissariat de police de Mulongwe. Après cinq mois de travaux, la MONUSCO a remis jeudi 19 octobre 2023 ces édifices au maire de la ville d'Uvira qui a promis d'en faire bon usage : « Nous recevons ces bâtiments et nous allons les gérer de façon responsable », a indiqué l'autorité urbaine, Kiza Muhato. La construction de ces deux ouvrages au bénéfice de la police nationale entre dans le cadre du mandat de la MONUSCO d'appui aux institutions étatiques.

Dans son mot au cours de la cérémonie de remise, le maire d'Uvira a rappelé que les deux bâtiments reçus s'ajoutaient à la longue liste d'autres infrastructures que la Mission a réalisées dans cette région dans le cadre de ses projets à impact rapide (projets pour le développement social).

La MONUSCO a réalisé des projets en faveur des détenus de la prison centrale de Mulunge et de l'administration pénitentiaire, des projets en faveur de l'administration publique dont la mairie, ainsi que des projets en faveur d'autres institutions étatiques et non étatiques de la ville et du territoire d'Uvira.

Kiza Muhato est loin d'oublier la réalisation de tous ces projets durables ; il est surtout fier de ce que la MONUSCO a accompli à la prison. La Mission a permis d'humaniser ce lieu de détention et de rééducation ; l'accueil des détenus se fait dans le respect des droits humains. La prison est éclairée, ce qui n'était pas le cas avant.

L'autorité urbaine raconte : « La prison urbaine est comptée parmi les meilleures prisons du pays avec de bonnes conditions de détention et de travail. Et cela grâce à l'appui de la MONUSCO. Auparavant, les détenus se rendaient à pied de la prison jusqu'au tribunal enchaînés comme des petites chèvres amenées à l'abattoir. Aujourd'hui, nous sommes dotés d'un véhicule. Et leur dignité est respectée en tant qu'être humain ».

"A côté de tout ceci, poursuit-il, il y a aussi une clinique médicale de qualité". Le premier citoyen d'Uvira a aussi fait référence à d'autres projets dont l'installation de la boulangerie, le projet a gaz, la pêcherie... Abondant dans le même sens que le maire, le commandant de la PNC d'Uvira, le colonel Omana, a lui aussi salué l'amélioration des conditions de travail de ses collègues.

L'officier congolais se rappelle lui aussi de la toiture du bâtiment du commissariat de district qui a été réhabilitée. Elle avait été emportée l'année dernière par un vent violent, rappelant aussi les évènements de triste mémoire au cours desquels les bureaux du commissariat de la PNC de Mulongwe avaient été vandalisés et son bâtiment complètement incendié.

La gorge nouée, il relate : « Le 13 mai 2021, la ville était en ébullition après l'assassinat d'un jeune défenseur judiciaire par un officier des FARDC. Plusieurs barricades avaient été érigées sur les artères principales. Une manifestation de colère les avait dirigés vers ce commissariat de Mulongwe où ils avaient réduit le bâtiment en cendres après avoir vandalisé tous les bureaux et emporté plusieurs armes à feu des policiers commis à la garde ».

Ce bâtiment de Mulongwe comporte cinq bureaux, deux cellules pour hommes et femmes ainsi que quatre sanitaires. Le montant total des travaux s'élève à 44.900 dollars américains financés par la composante police UNPOL de la MONUSCO.

Le centre de formation du commissariat urbain comporte lui aussi des sanitaires et un dépôt à l'arrière. Les deux bâtiments ont été équipés par la MONUSCO et sont prêts à être utilisés à la satisfaction des bénéficiaires. Le chef de la police de la MONUSCO (UNPOL), le général de brigade Mody Berethe affirme que la réalisation de tous ces projets entre dans le cadre du renforcement de la Police Nationale Congolaise.