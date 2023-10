Madagascar: Semaine mondiale de la francophonie scientifique

Cette semaine se tiennent, dans le cadre de la semaine mondiale de la francophonie scientifique, les 3es assises internationales de la francophonie scientifique, le 2e Congrès de la jeunesse estudiantine francophone et la 7e conférence ministérielle francophone.

Haut lieu de la francophonie scientifique, la ville de Québec au Canada abrite depuis hier, la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique (SMFS 2023), après les deux précédentes éditions tenues respectivement à Bucarest en Roumanie en 2021, et au Caire en Egypte en 2022.

Cette rencontre annuelle qui se tient cette année du 30 octobre au 3 novembre 2023, est destinée à la valorisation et au développement de toutes les sciences en langue française.

Organisée par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), avec le gouvernement du Québec, cette troisième édition réunit des acteurs du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la formation professionnelle dans l'espace francophone.

Aussi les acteurs académiques, scientifiques, institutionnels venant de tous les continents, ainsi que des experts et des réseaux scientifiques francophones se retrouvent pour une semaine d'échanges autour de six thématiques, entre autres, les sciences et francophonie économique ; la mobilité estudiantine francophone, ou encore la jeunesse et le développement durable ; ainsi que le réseau d'universités virtuelles francophones et le réseau francophone sports et études.

C'est également durant cette semaine de la Francophonie scientifique que se tient une conférence ministérielle francophone réunissant les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche des pays francophones autour des problématiques actuelles de la formation universitaire et de la recherche scientifique.

Représentée à cette troisième semaine mondiale de la francophonie, Madagascar compte également plusieurs communicants scientifiques dont les communications ont été retenues ou publiées sur le site internet de la SMFS 2023.

A noter que les ateliers scientifiques qui abordent quatre thématiques (recherche et innovation à impacts ; incubation entrepreneuriale ; formation professionnalisante ; et mobilisation de l'expertise), ont fait l'objet d'appel à communications, à l'issue duquel 32 communications ont été retenues et présentées dans les quatre ateliers scientifiques et 80 communications ont été sélectionnées pour être publiées sur le site internet.