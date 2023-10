Algérie: Le pays toujours libre dans ses décisions et ses positions

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie sera toujours libre et constante dans ses positions, réaffirmant le soutien indéfectible de l'Algérie aux causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne.

Dans son intervention lors d'une rencontre abritée par l'Ecole nationale d'Administration "Moulay Ahmed Medeghri" (ENA), à l'occasion du 69ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, M. Goudjil a indiqué que l'Algérie "a toujours été libre dans ses positions et ses décisions, en ce sens qu'elle est l'un des rares pays à défendre, haut et fort, la cause palestinienne et à condamner les crimes commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien".

Dans le même contexte, le président du Conseil de la nation a exprimé sa satisfaction quant à l'orientation de l'Algérie nouvelle, qui a franchi "de grands pas sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au niveau socioéconomique, mais aussi pour ce qui est du renforcement de la démocratie, des droits et des libertés".

M. Goudjil a relevé la relance de la diplomatie algérienne dans le cadre d'"une vision pragmatique et bien définie du changement", ce qui lui a permis, a-t-il dit, de "retrouver son rôle, en témoignent les analyses et estimations des grandes capitales et institutions internationales sur la place de l'Algérie sur l'échiquier régional, continental et international".

A ce propos, M. Goudjil a fustigé les tentatives de certaines parties qui veulent "porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de la Patrie", appelant le peuple algérien à "s'unir autour de son président, de ses institutions et de son Armée nationale populaire (ANP), pour contrer quiconque penserait à attenter à ce cher pays".

En sa qualité de moudjahid de la première heure en faveur de la cause nationale, le président du Conseil de la nation a abordé dans sa communication, les étapes historiques les plus importantes qui ont couronné la lutte du Mouvement national, avec le déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1e Novembre contre "un colonialisme français qui voulait, contrairement aux autres régimes coloniaux, exterminer le peuple algérien et le remplacer par un peuple européen chrétien".

M. Goudjil a, également, rappelé les hauts faits des martyrs et des moudjahidine, couronnés par une victoire sur les plus grandes puissances militaires de l'époque, opérant "un tournant décisif dans l'histoire des mouvements de libération de par le monde".

Il a, en outre, évoqué les principales étapes de l'édification de l'Algérie indépendante et le processus de promulgation de différents textes juridiques, jusqu'au renforcement de l'indépendance politique par l'indépendance économique à travers la nationalisation des mines, des banques et des hydrocarbures.

Cette conférence a été rehaussée par la présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, du conseiller du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mohamed Chafik Mesbah, d'un représentant du ministère de la Défense nationale, du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi, et du directeur général de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Abdelmalek Mezhouda, ainsi que de professeurs, cadres et étudiants de l'ENA.

Au terme de la conférence, M. Merad a distingué M. Goudjil qui a signé, à cette occasion, le registre d'or de l'Ecole.