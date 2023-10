Sénégal: BRVM - L'action Solibra cotée à 90.000 FCFA ce lundi 30 octobre 2023.

L'action Solibra Côte d'Ivoire, société ivoirienne spécialisée dans la brasserie, a été cotée à 90 000 FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 30 octobre 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le prix de cette action est passé de 85 000 FCFA le 27 octobre 2023 à 90 000 FCFA ce lundi 30 octobre 2023, soit une augmentation de 5 000 FCFA. A l'origine de cette hausse, il y a les bons résultats semestriels de la société. En effet, au terme du premier semestre 2023, la Solibra a réalisé un résultat net après impôts de 11,070 milliards FCFA contre 3,153 milliards de FCFA au premier semestre 2022, soit une forte hausse de 251,1%. Les investisseurs ont donc sanctionné positivement ce bon résultat.

Après SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 920 FCFA), la Solibra Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 90 000 FCFA) est le deuxième titre ayant occupant la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours. Ils sont suivis par les titres ONATEL Burkina Faso (plus 5,75% à 2 300 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 740 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,85% à 1 100 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 110 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 3 165 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,36% à1 825 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 900 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 5,77% à 2 450 FCFA).

%

Au niveau des activités du marché, la valeur des transactions passe de 905,891 millions de FCFA le vendredi 27 octobre 2023 à 5,404 milliard de FCFA ce lundi 30 octobre 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 17,134 milliards, se situant à 7765,690 milliards de FCFA contre 7782,824 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est en baisse de 24,969 milliards), passant de 10 408,817 milliards FCFA la veille à 10 383,848 milliards de FCFA ce lundi 30 octobre 2023.

Du côté des indices, on note un repli général. L 'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi cédé de 0,22% à 208,74 points contre 209,20 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,31% à 104,95 points contre 105,28 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,85% à 99,56 points contre 100,41 points la veille.