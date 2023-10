Sénégal: Ligue 1 (1ère journée) - Jaraaf/Guediawaye fc - (1 - 1) : «Verts Blancs» et «Crabes» dos à dos pour le début du marathon

Les Jaraaf de Dakar et Guédiawaye FC se sont partagés ce samedi 28 au stade Iba Mar Diop, le point du nul (1-1) en match comptant de la première journée du championnat de Ligue 1. C'était au bout d'un match plaisant qui donne l'envol au marathon qui promet d'être disputé

Le duel qui a opposé ce samedi au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf à Guédiawaye FC comptant pour la première journée de Ligue 1 s'est finalement soldé par un score de parité. C'était au bout d'un match plaisant et que les «Vert et Blanc» ont d'entrée pris par le bon bout.

Avec une très bonne entame de jeu, ils se sont créés des occasions qui pouvaient leur permettre d'ouvrir le score dès les premières minutes de jeu. Surtout après ce corner repoussé par la Défense de Guédiawaye Fc ou encore ce coup franc aux alentours de la surface de réparation du camp adverse. Sur une frappe de Ethane Tendeng, c'est Idrissa Cessa qui reprend la balle qui finira derrière les camps adverses. Du côté des Crabes de Guédiawaye FC, la tentative de l'attaquant Lamine Mbengue à la 12ème minute de jeu n'était pas non plus loin de faire trembler les filets.

A la 29ème mn de jeu, les poulains de Mbaye Badji, coach de GFC vont trouver la faille après le avec le coup franc bien placé suite à un sévère tacle sur l'un de ses joueurs. Frappée victorieusement par Abdoulie Gassama l'ex-attaquant du casa sport, la balle va directement se loger dans les filets gardés par Cheikh Lo Ndoye (1-0). C'est l'ouverture du score par les visiteurs. Le Jaraaf pousse pour obtenir une égalisation en se créant des occasions. Mais c'est sur ce score de 1 but à 0 que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires.

Au retour sur la pelouse, Guédiawaye FC mis sur sa défense pour maintenir sa courte avance. C'est à la 52e minute de jeu que le capitaine de Jaraaf, Assane Mbodj égalisera en reprenant un centre de Jean Rémi Bocandé (1-0). Assane Mbodj était encore à un doigt du doublé si sa tentative de frappe à la 60e était cadrée. Malgré plusieurs occasions de parts et d'autres, le score n'évoluera pas. Les deux équipes son dos à dos (1-1) au coup de sifflet final.

«C'est notre première journée à domicile, on a bien préparé ce match car on voulait le gagner. Nous avons bien entamé le match, mis le ballon sur le pied. On a créé quelques situations mais on n'a pas marqué de but. Il faut rester calme, serein, faire une bonne évaluation et préparer le second match car c'est le plus important», a déclaré Malick Daff coach du Jaraaf.

Pour son vis-à-vis, l'absence des supporters dans les gradins, consécutive à la décision de la Ligue Pro, a limité ses joueurs. «Tactiquement, on s'est préparés pour ce match. Car, on savait que ça serait très difficile de jouer avec le grand Jaraaf. On s'est dits qu'on allait défendre bas et jouer en transition et on a eu un but sur coup de pied arrêté. Mais, on a bien défendu en 45 mn. Ils nous ont surpris à la reprise parce que je pensais que mes joueurs allaient défendre fort pour qu'on puisse marquer un 2ème but. L'absence de notre public a aussi été un handicap parce que s'il était là, il allait pousser l'équipe», confie l'entraineur Mbaye Badji de Guediawaye FC.

Résultats de la 1ère journée

Teungueth FC-Jamono Fatick (2-1)

Jaraaf-Guédiawaye DC (1-1)

Casa Sport-Linguère (2-2)

Us Gorée-Diambars (1-1)

As Pikine-Us Ouakam (1-0)

Lundi 30 octobre au Stade Municipal de Mbacké

16h30 : Sonacos- Dakar sacré-coeur

Stade de Mbour- Génération Foot : (0-0)