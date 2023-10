Algérie: Clôture de la 5e édition du programme 'Algeria Start-up Challenge'

ALGER — La 5ème édition du concours "Algeria Start-up Challenge", qui a vu la présentation de projets innovants par de nombreux étudiants de différentes universités du pays, a été clôturée lundi à Alger.

A cette occasion, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a précisé que cette édition "a vu une forte participation des start-up activant dans des domaines importants pour l'économie nationale", ce qui dénote, a-t-il dit, "la diffusion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes algériens, notamment en milieu universitaire".

Ce concours "permet aux promoteurs de startups et aux porteurs de projets innovants de se rapprocher des grandes entreprises pour le financement et l'accompagnement", a-t-il ajouté, soulignant que la nouvelle loi sur les marchés publics permet à ces start-up "de conclure des contrats, en fournissant des services numériques et technologiques", dans le but "d'orienter les dépenses publiques vers l'innovation et les solutions numériques et intelligentes et d'encourager le secteur privé à investir dans ce domaine en offrant de nombreux avantages".

Les thèmes du programme "Algeria Start-up Challenge" de cette édition, organisé par l'incubateur d'innovation "Leancubator" sous le patronage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ont porté sur l'économie circulaire, la technologie financière, la décarbonisation industrielle, la réduction des risques et la numérisation pour assurer la traçabilité du parcours du patient.