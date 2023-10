Ile Maurice: La revanche de PNL

Ils avaient encore un goût amer au moment d'aborder la finale de la Champions Cup le samedi 21 octobre dernier à Le Five Centre de Foot situé à Terre-Rouge. Comment en effet ne pas oublier cette finale perdue en 2022 face à UBP ! Cette fois les représentants de PNL ont pris leur revanche. Ils ont décroché la Champions Cup. En finale de cette compétition, ils sont venus à bout de Cool Expert (7-6). Mais ils n'ont pu réaliser le sans-faute dans la Star League où ils ont terminé au 3e rang.

C'est la conclusion de plusieurs mois d'intense compétition qui a vu un nombre incroyable de buts être inscrits et plusieurs actions de classe. On notera également que plusieurs joueurs se sont révélés durant ce tournoi et on devrait entendre parler d'eux dans pas très longtemps.

Cool Expert, vainqueur de la D1, a terminé deuxième de la Champions Cup. Elle gagne son visa pour la Star League la saison prochaine.

Pour en revenir à la finale de samedi, on précisera qu'elle a été indécise jusqu'au bout. Il a fallu attendre les derniers instants pour que les joueurs de PNL puissent exulter. La faute à un adversaire accrocheur. Il faut dire que PNL a parfaitement su tirer les leçons de sa finale perdue en 2022. «On s'est dit que l'on n'avait pas le droit d'aller en finale», confie Salim Reedhah, l'entraîneur de PNL.

La formation de Blue Connect a remporté le tournoi de la deuxième division. Elle sera donc promue en D1 la saison prochaine.

Selon le coach, cette saison a apporté son lot de complications. «Globalement, nous avons eu une saison correcte mais nous n'avons pas été épargnés par les blessures. Ils ont ensuite été trop justes pour pouvoir participer à certaines rencontres. Il a fallu faire avec», avoue le technicien. Ce dernier souligne qu'il n'a pas vraiment eu besoin de motiver sa formation au cours de la compétition. «Vous savez, c'est une bande d'amis avant tout. Nous ne nous rencontrons pas uniquement pour le football», poursuit Salim Reedhah.

Transinvest sur la troisième marche

Salim Nobeebux, directeur de Le Five Centre de Foot (à l'extrême droite) en compagnie de ses proches collaborateurs.

Afin de se préparer adéquatement, PNL a eu recours aux entraînements. Cela se passait deux fois par semaine quand l'effectif le pouvait. «On s'entraînait les mercredis à Terre-Rouge. Mais ce n'était pas toujours possible. Je tentais alors de trouver d'autres terrains pour que l'on puisse s'entraîner correctement», raconte le coach. Ce dernier a su mettre en place la bonne stratégie pour contenir les assauts de Cool Expert. «On savait qu'on avait un adversaire redoutable en face. Ils avaient des joueurs africains au sein de leur effectif et ils jouaient bien. Notre but était de les contenir le plus possible et cela a marché», analyse Salim Reedhah.

Manser Saxon a dominé Transinvest lors du match de classement comptant pour la Champions Cup.

Les choses se sont cependant moins bien passées dans la Star League. «On a dû faire avec plusieurs blessures et notre gardien était assez nouveau dans l'effectif. Je pense aussi qu'il y a eu quelques approximations au niveau de l'arbitrage», assure le Portlouisien qui donne un coup de main au niveau du coaching à plusieurs équipes au sein de la capitale. Après la Champions Cup, PNL devrait refaire parler d'elle dans les prochains tournois. «Pour le moment, nous nous concentrons sur le travail. Il y a beaucoup à faire actuellement. Toutefois, notre équipe est bien là. Je pense que tant que nous parvenons à faire la différence au niveau de l'endurance et notre expérience, on pourra réaliser de belles choses.»

L'équipe d'UBP a été sacrée dans la Star league. C'est le deuxième titre consécutif qu'enregistre cette formation que dirige Patrick Tèches.

Dans le match de classement, Transinvest a largement dominé Manser Saxon (11-5). Le premier nommé a su attendre son heure pour foudroyer son adversaire avant de prendre le large et de récolter le bronze.