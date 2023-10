Ile Maurice: Le «Sofitel Mauritius L'Impérial Resort and Spa» célèbre ses 32 ans d'élégance française et d'hospitalité mauricienne

Le vendredi 27 octobre, le Sofitel Mauritius L'Impérial Resort and Spa, à Flic-en-Flac, a fêté son 32e anniversaire. Trente-deux années d'histoire avec les mêmes propriétaires et la même marque.

Membre du groupe Accor, l'hôtel est célèbre pour son élégance à la française et ses touches asiatiques ainsi que pour la chaleur de l'hospitalité mauricienne. Le marché français étant le premier à Maurice en termes de notoriété, il a permis à cet établissement de se développer et de miser sur la longévité de son activité, indique António Ferreira, Cluster General Manager du Sofitel L'Impérial Mauritius. L'établissement hôtelier accueille annuellement une moyenne de 16 000 visiteurs, dont plus de 400 fidèles qui reviennent régulièrement.

La construction de cet hôtel, niché sur la côte ouest, a débuté en 1989 et il a été inauguré en 1991 par les propriétaires taïwanais. En effet, en 1977, les propriétaires de Rich Sands Ltd ont été incités à envisager un investissement à Maurice. Cela a été concrétisé par la création de cet établissement, explique Jesse Tsai, membre de Rich Sands Ltd. «Le Sofitel Mauritius L'Impérial Resort & Spa a été notre tout premier hôtel à l'étranger», expliquent les propriétaires. «Notre réussite de 32 ans n'est pas le fruit du hasard. Ce parcours a été jalonné de hauts et de bas, de larmes et de rires, mais notre objectif était clair. En tant que grande famille, nous avons persévéré. La même ambition persiste aujourd'hui et nous sommes prêts à continuer à conquérir de nouveaux sommets au cours des prochaines années et décennies.»

L'hôtel a évolué et a eu droit à plusieurs rénovations au fil des années - en 2002, 2005, 2007, 2013 et 2021, de nouvelles chambres ont été ajoutées ainsi qu'une piscine réservée aux adultes, et des améliorations ont été apportées aux suites. «Il faut perpétuellement maintenir et entretenir l'hôtel. D'ailleurs, on va entrer dans une prochaine phase de rénovation. Toute une partie de l'hôtel sera rénovée. Ce projet nous permet de prolonger et de continuer l'histoire de cet hôtel», avance António Ferreira.

«Nous sommes reconnaissants de pouvoir partager ces moments avec nos familles, le groupe Accor, nos partenaires, nos employés et nos clients», explique-t-il. «À ceux qui sont toujours là, je veux leur dire que nous sommes encore là grâce à eux. Les vingt collaborateurs présents depuis le début de l'hôtel ont transmis leur expertise, ont partagé leur expérience, et ont créé un lien émotionnel avec les clients et les nouveaux membres de notre équipe.»