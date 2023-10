Sénégal: Ballon D'Or 2023 - Grand huit pour Messi, grande première pour Bonmati

Au crépuscule d'une carrière prodigieuse, Lionel Messi a pris pour la huitième fois la lumière lors de la cérémonie du Ballon d'Or, lundi, au théâtre du Châtelet à Paris, où l'Espagnole Aitana Bonmati a fait son entrée au panthéon du football.

Et à la fin, c'est Messi qui gagne: sacré champion du monde pour la première fois fin 2022 au Qatar, auteur de sept buts au cours du tournoi, dont un doublé en finale, l'Argentin de 36 ans a devancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland et le Français Kylian Mbappé. Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019 avec le Barça et 2021 déjà sous les couleurs du PSG, Messi ajoute une ligne de plus à un palmarès époustouflant qu'il a parachevé en 2021 et 2022 par une première Copa America et donc le Graal mondial. Ses jeunes dauphins de 23 et 24 ans avaient pourtant des arguments. Inscrivant 52 buts en 53 matches pour sa première année en Angleterre, Haaland a offert sa première Ligue des champions à Manchester City, mais aussi la Premier League et la Coupe d'Angleterre pour compléter un triplé étincelant.

Bonmati, l'évidence

Vice-champion du monde avec la France, Mbappé a lui fini meilleur buteur de la compétition (8), une unité devant Messi, dont un triplé de grande classe en finale. Champions de France avec le PSG, Mbappé comme Messi ont en revanche échoué en Ligue des champions.

Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati a été couronnée pour la première fois, à 25 ans, succédant à la double lauréate et coéquipière en sélection et au Barça Alexia Putellas. Une preuve supplémentaire de la domination actuelle de l'Espagne, victorieuse de la Coupe du monde 2023, et du club catalan, qui a remporté la Ligue des champions 2023 et 2021. Dans ces deux compétitions, la milieu de terrain a été élue meilleure joueuse, grâce notamment à cinq buts en Ligue des champions et trois au Mondial.

Adoubée par Pep Guardiola qui la surnomme « l'Iniesta du football féminin », la native de Vilanova i la Geltru, près de Barcelone, a aussi remporté les quatre derniers championnats d'Espagne.

PALMARES COMPLET DE L'EDITION 2023 DU BALLON D'OR:

Ballon d'Or masculin:

Lionel Messi (ARG/Paris SG, aujourd'hui à l'Inter Miami)

Ballon d'Or féminin:

Aitana Bonmati (ESP/FC Barcelone)

Trophée Kopa (meilleur jeune joueur âgé de moins de 21 ans au 31 décembre):

Jude Bellingham (ENG/Borussia Dortmund, aujourd'hui au Real Madrid)

Trophée Yachine (meilleur gardien):

Emiliano Martínez (ARG/Aston Villa)

Trophée Gerd-Müller (meilleur buteur):

Erling Haaland (NOR/Manchester City)

Club masculin de l'année:

Manchester City (ENG)

Club féminin de l'année:

FC Barcelone (ESP)

Prix Socrates (qui vient récompenser l'engagement sociétal et caritatif)

Vinicius Junior (BRA/Real Madrid)