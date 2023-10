Madagascar: Concert - Rija et Farakely revisitent Bessa et Lôla

Les mélomanes sont invités à un événement musical unique au CCESCA Antanimena le 1er novembre à partir de 15 heures, où Rija Ramanantoanina et Farakely interpréteront les mélodies inoubliables de Bessa et Lôla.

Ce spectacle captivant s'intitule « Ny kanton'i Bessa sy Lôla, ho kaloin'i Rija Ramanantoanina sy Farakely».

L'occasion idéale pour redécouvrir les titres iconiques de ces deux artistes légendaires.

Les amateurs de musique seront ravis d'entendre des chansons telles que « Ny itiavako anao », créée par Bessa il y a 52 ans, ainsi que des morceaux comme « Mivady » et « Raha mbola misy tsiky », en plus des titres évangéliques et de chansons empreintes de nostalgie.

« C'est comme si Bessa et Lôla chantaient ces chansons, mais cette fois, ce sont Rija Ramanantoanina et Farakely qui les interprètent. Ces deux artistes se sont plongés dans la musique depuis des années, et ils maîtrisent parfaitement ces titres », explique Hasina Razafmandimby, l'organisateur de l'événement.

Sur scène, Rija Ramanantoanina et Farakely seront accompagnés par les musiciens et les choristes de Bessa et Lola, utilisant un ensemble d'instruments tels que le piano, la batterie, le saxophone et la guitare basse pour donner vie aux mélodies emblématiques.