Ile Maurice: Donner à la langue créole l'importance qu'elle mérite

Dans le cadre de la Journée mondiale de la langue créole, Ledikasyon Pu Travayer a proposé un colloque étalé sur trois jours pour faire un état des lieux de la lutte pour la reconnaissance de la langue créole depuis l'Indépendance.

C'est vendredi que le coup d'envoi du colloque intitulé «Lalit pu langaz kreol : Eta-delye apre 55 ans Lindepandans», a été donné. Durant trois jours les participants étaient invités à débattre autour de différents thèmes liés à la langue créole, dont «Langaz Kreol antan ki zuti natirel reflesi (ledikasyon), Langaz Kreol dan leta, institisyon guvernmental, lotorite, Langaz Kreol ek lalit deklas. Organayzing pu sanzman kote politik, sosyal, langaz kreol epannwisman emosyonel e psisik, langaz kreol ek laspe teknik, sirtu so lekritir, langaz kreol ek laliberte, lar, literatir, kiltir, lwazir, plezir, medya, limur, spor». Une trentaine d'intervenants ont participé à ce colloque.

Samedi, soit le jour de la célébration de la langue créole, ceux présents ont eu droit à la conférence autour de «Langaz kreol ek lalit deklas». Les intervenants, Nirmal Betchoo, syndicaliste, Lindsey Collen de LPT, Rajendra Ramen de la All Workers Conference, Rama Poonoosamy, directeur de l'agence Immedia, et Gary Homet de Lalit, ont tous démontré comment la langue créole aide les gens à mieux se comprendre et à se regrouper.

À écouter les intervenants, on comprend que cela a été encore plus probant dans les années 70-80 où il y a eu plusieurs grèves, notamment parmi les travailleurs des établissements sucriers, et la manifestation des étudiants en mai 1975. Cette manifestation est l'un des piliers de la lutte pour la reconnaissance de la langue créole.

Le syndicaliste Nirmal Betchoo a ainsi expliqué comment l'utilisation de la langue créole dans le milieu syndical a permis aux travailleurs de mieux comprendre certains termes et instauré une meilleure communication entre employeur et employés. La langue créole est ainsi un outil incontestable dans cette lutte des classes sociales et a permis aux employés de mieux faire entendre leur voix.

Le LPT a entrepris l'enseignement de la littératie aux adultes depuis 1977.

La deuxième conférence de la journée de samedi autour de «Langaz Kreol... epannwisman emosyonel et psisik» a mis en lumière un aspect important de l'utilisation de la langue créole dans le développement psychique et émotionnel de l'enfant. Cette intervention qui a vu la participation d'Alain Muneean de Terre de Paix a expliqué le rôle d'un cours en langue créole proposé par le Dr Kavi Vadamootoo pour les bénéficiaires et le personnel de Terre de Paix.

Une formation qui travaille en profondeur sur les émotions et la cognition. Ici, on comprend que l'utilisation de la langue créole, soit le language maternel, est essentielle pour que l'enfant, surtout celui qui a connu des traumatismes, puisse facilement s'exprimer, avec des mots justes qui lui sont propres. De plus, Alain Muneean a expliqué comment le fait d'être continuellement exposé à la langue première (la langue créole pour la plupart des Mauriciens) après la naissance d'un enfant l'aide dans le développement de sa cognition, car durant la maternité, le foetus a été en contact pendant plusieurs mois avec ce langage premier.

Il a aussi expliqué comment le fait de passer à une autre langue après la naissance peut avoir des effets au niveau du développement de la cognition chez l'enfant. Christiane Latreille, qui a suivi cette formation, a par la suite expliqué comment cela lui a été bénéfique dans son travail avec les enfants.

Si à LPT on constate que la progression de la langue créole est lente, elle n'en est pas moins réelle. Ainsi, si la lutte pour la reconnaissance de la langue créole est ardue, elle porte petit à petit ses fruits. Les grands combats demeurent notamment dans le domaine de l'éducation. Alors que le premier National School Certificate en Kreol Morisien (KM) est introduit pour la première fois à Maurice, il n'y a encore aucune décision politique pour que le KM soit introduit au niveau du HSC.

De plus, il est important pour les autorités de comprendre que l'utilisation du créole au Parlement est une nécessité, car il va permettre à la population de mieux comprendre ce qui s'y passe et l'implication des lois qui y sont votées. Cette lutte pour la reconnaissance de la langue créole n'est pas l'affaire que de LPT, mais il concerne chacun d'entre nous. Soyons fiers de notre langue.