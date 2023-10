Afrique: Francophonie - En Afrique, de plus en plus de locuteurs mais une baisse de la maîtrise de la langue

La Cité internationale de la langue française vient d'être inaugurée ce lundi 30 octobre par Emmanuel Macron au château de Villers-Cotterêts, au nord-est de Paris. Une langue française particulièrement dynamique en Afrique puisque plus de la moitié des 321 millions de francophones de la planète vivent sur le continent. Avec cependant de grandes disparités entre les pays et selon le degré de scolarisation.

Plus de 160 millions d'Africains parlent le français. C'est 15% de plus qu'en 2018, et la tendance à la hausse devrait se poursuivre, étant donné la démographie du continent. Si aujourd'hui, la moitié des francophones vivent en Afrique, plus des deux tiers des usagers du français y résideront en 2050.

En nombre de locuteurs, la République démocratique du Congo est championne, devant l'Algérie. Mais c'est à Maurice, au Gabon et au Congo-Brazzaville que le pourcentage de francophones est le plus élevé : plus de 60% de la population parle le français, contre environ 30% au Bénin, au Sénégal, en Guinée ou en Centrafrique et moins de 20% au Niger, au Mali ou en Mauritanie.

Des chiffres qui masquent cependant une baisse progressive de la maîtrise de la langue liée à une moindre qualité de l'enseignement, voire à la déscolarisation dans certains pays ou à la disparition du français dans les programmes. De ce fait, le français reste encore la langue de l'élite en Afrique et il cohabite encore mal avec les langues nationales.

La RDC, 2e pays francophone au monde

Avec près de 50 millions de francophones, la République démocratique du Congo est devenue le deuxième pays francophone au monde en nombre de locuteurs, derrière la France. Plus de la moitié des Congolais parlent le français. Comment expliquer cet usage toujours très répandu du français ?

C'est la Belgique qui a importé le français au Congo et puis c'est resté la langue de l'enseignement après le départ des colonisateurs. Donc, il y a ce fait historique-là qui est le fondement de l'usage du français en RDC...