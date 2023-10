Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins - La SNPC présente le projet Eco Zamba

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a présenté officiellement le projet Zamba, le 26 octobre, en marge du sommet des trois bassins à Kintélé, dans le département du Pool. Le projet contribuera à la protection de l'environnement en République du Congo.

Eco-Zamba est une réponse à l'appel du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, lancé en Egypte, à Charm el-Cheikh, pendant la COP27. Le projet sera réalisé dans les Plateaux, au nord du Congo, et consistera à planter une forêt artificielle sur une superficie de 50 000 hectares. «Nous sommes une société pétrolière. Nous sommes en première ligne des enjeux sur la protection de l'environnement en raison de l'impact de nos activités. Ce projet vient compenser les émissions de gaz à effet de serre de nos activités », a indiqué d'entrée de jeu le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga.

Le projet s'étendra sur une période de 10 ans avec une exploitation sélective qui commencera à partir de la 15e année. Ce qui en fait l'un des projets-clés pour l'économie du pays. « Ce massif de 50 000 hectares sera utilisé de plusieurs façons car il y a un marché qui existe. C'est un projet multiplicateur parce que c'est du bois ; on peut le scier pour le mettre sur le marché intérieur. Il vient ainsi diversifier l'économie nationale. Mais il y a aussi la possibilité d'ajouter les produits non ligneux. Donc quand on regarde le produit Zamba, il y a beaucoup d'externalités positives », a précisé le chef du projet, Aymard Delman Ebion.

%

Pour atteindre ses objectifs, la SNPC compte sur des partenaires déterminés à mettre leur savoir-faire dans le domaine. « C'est un projet positif dans la mesure où il favorise les emplois locaux dans des villages environnants. On essaie de faciliter les emplois pour les femmes qui sont fragilisées avec notamment les populations autochtones. On a mis en place une méthode de sélection naturelle qui est vraiment transparente, avec les responsables locaux, les femmes, les jeunes et les autorités locales », s'est expliqué Bernard Cassagne, fondateur et PDG chez Forêt Ressources Management (FRM Group), qui œuvre pour la gestion forestière durable en forêt tropicale.

« De manière très proche ou très éloignée, nous avons cartographié la moitié des forêts du Bassin du Congo pour dire combien nous étions très fortement engagés. Nous le sommes toujours dans cette activité où bon nombre de collègues travaillent aujourd'hui, et au travers des projets d'aide au développement qui nous ont été confiés par les différents Etats », a affirmé Michel Gally, partenaire technique du Projet FRM.

Eco Zamba démarrera effectivement à la fin de l'année en cours par une phase pilote où seront plantées 1000 hectares de forêt composés essentiellement d'acacias, d'eucalyptus et d'arbres fruitiers de diverses essences.

En initiant ce projet, la SNPC voudrait aussi lutter contre les changements climatiques. La société pétrolière inscrit cette approche dans sa nouvelle vision dénommée « Performance » 2025 dans laquelle elle prévoit la mise sur pied d'un projet de boisement. Le partenariat avec FRM répond à la logique du plan stratégique de la SNPC qui se décline en quatre piliers dont le plus important est son apport dans la lutte contre les changements climatiques. Ce projet est monté avec un double objectif car il permettra non seulement au Congo de préserver l'environnement, mais surtout de produire et de structurer son produit carbone.

Notons qu'Eco-Zamba est composé de deux instances dirigeantes, à savoir le comité de pilotage et le comité de projet. Le comité de pilotage présidé par le directeur général de la SNPC est l'instance de prise de décisions et de stratégie du projet.