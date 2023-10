Congo-Brazzaville: Festival Tuseo - La 16e édition a vécu avec faste

Inviter au respect écologique à travers le rire, tel a été le défi relevé haut la main par la bagatelle d'artistes africains et européens programmés au festival Tuseo qui s'est tenu du 26 au 28 octobre dernier à l'Institut français du Congo (IFC).

Durant trois jours, l'IFC a été témoin d'un brassage écolo-artistique rendu possible par les artistes du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, de la France, du Mali, de la Côte d'Ivoire... La soirée d'ouverture agrémentée par le spectacle « Averti-son » s'est avérée très instructive. En effet, plus que de la cadence et des voix angéliques, « Averti-son » est une invite à la résilience commune. En d'autres termes, faire que les choses changent par l'apport de « monsieur et madame tout le monde ».

A cette première soirée, plusieurs humoristes sont passés tour à tour sur scène tel Myriam Baroukh de la France qui a emmené le public en dérision avec des histoires de sa vie particulière et mouvementée ; Karl Virel du Congo et Jordaniel de la RDC avec des sketchs peignant la société africaine et ses dérives sur fond de prise de conscience sur la protection du sol, la lutte contre les différentes sortes de pollution... Grâce à Tuseo 2023, la Congolaise Mimi l'Ouragan, de son vrai nom Lydie Mireille Bouilama, a pu faire sa première scène en tant qu'humoriste et ainsi réaliser son rêve d'émerger dans ce domaine. Ce, en parallèle de sa carrière de journaliste qu'elle exerce actuellement au sein du groupe Vox.

Un autre joyau de la première soirée de Tuseo 2023 fut Jojo la légende. Artiste humoriste congolais, Jojo ne passe pas inaperçu. D'abord en raison de sa petite taille facilement identifiable, mais aussi pour sa malice à jongler avec les mots. En une vingtaine de minutes, il a abordé les questions de délestage, l'impact du développement sur l'environnement, le retour aux bonnes moeurs. De façon générale, ses sketchs visaient à conscientiser le public sur le respect de la nature de laquelle dépend la survie de la terre.

Dans le même élan, la deuxième journée du rendez-vous international du rire de Brazzaville a servi au public un cocktail panafricain de rire et de sensibilisation écologique concocté par Sergent 2kpi de la Côte d'Ivoire, Cheiknito du Mali, Yannick Kitoko de la RDC, Esdras Mbemba du Congo... Cette seconde journée a planté également le décor des conférences avec différents panelistes, tant du Congo que d'ailleurs, en vue d'emmener la population locale et d'ailleurs à plus d'engagement en faveur de la protection de la planète. Notamment, par de petites actions du quotidien comme éviter de jeter les ordures sur la voie publique, le recyclage des déchets, l'usage des produits naturels et non toxiques pour le sol et l'air, le reboisement, etc.

Tuseo 2023 : clap de fin

Après deux mémorables journées, le festival Tuséo a finalement baissé ses rideaux le 28 octobre dans une ambiance étincelante. Le show d'ouverture de la dernière soirée a débuté avec l'artiste congolais basé en Suède, Billy Marius. Un coussin musical sentimental aux allures romancées. Par la suite, c'est le rire sous toutes ses formes qui a été la vedette. Avec l'artiste Pap's qui participait pour la première fois, le public a été interpellé pour le gaspillage de l'eau, de l'électricité à travers des surconsommations qu'on pourrait éviter notamment en éteignant les ampoules en plein jour.

Comme Pap's, Eddie a également pu braver la foule et exprimer son talent en passant au peigne fin la vie d'étudiant et les grossesses précoces chez les jeunes. Venu du Mali, Cheicknito a de même emporté le public dans un fou rire avec des histoires hors du commun. D'autres artistes comme Esther Bass, Moucharaf, Bruno Alves, Benjamin Kahitare... se sont aussi démarqués lors de cette dernière soirée. Toujours entre rire et écologie, leurs sketchs ont mis en lumière les différents actes du quotidien posés par la population qui mettent en péril l'avenir de l'humanité. Dans ce même élan, ils ont grandement invité au changement de comportement et à une participation tant individuelle que collective pour la sauvegarde de la planète.

« Tout au long de ces trois jours, on a pu suivre plusieurs strates d'humour allant de la raillerie à l'absurde, au sarcasme et même l'ironie. Tout ce florilège d'outils langagiers qui suscite chez nous le bien-être fait le génie des humoristes.Cher public, merci de toujours être présent. Merci d'avoir donné de la force à la fois à Lauryathe mais également aux artistes pour continuer à vous prouver que la culture se fait une place et qu'on fera davantage dans notre pays. On veut un public qui nous accompagne encore plus. Merci également à l'IFC qui demeure un partenaire indéniable des artistes congolais », a déclaré Emeraude Kouka, conseiller aux Arts et Lettres au ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs.

« Cette édition est symbolique et je suis très heureuse de la participation de tous : artistes, partenaires, conférenciers, public », s'est réjouie Lauryathe Bikouta, directrice du festival Tuseo. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour un festival Tuseo encore plus éclatant, surtout que l'évènement soufflera sa 20e bougie.