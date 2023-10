Congo-Brazzaville: Sommet des trois bassins forestiers - OTAA sensibilise à l'impact des activités industrielles

L'ONG OTAA a animé, en marge du sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales tenu du 26 au 28 octobre à Kintelé, un stand sur le thème « Impact des activités industrielles sur l'environnement ».

Les activités industrielles jouent un rôle significatif dans l'économie et la société. Elles sont génératrices d'emplois, de la fabrication de biens nécessaires au bien-être de tous et influent sur le développement des infrastructures et des systèmes logistiques des pays, justifient les animateurs du stand de l'ONG OTAA. Selon eux, l'impact des activités industrielles peut être à la fois positif et négatif et varie en fonction de plusieurs facteurs dont le type d'industrie, la technologie utilisée et les politiques environnementales en place. D'où la nécessité de trouver un équilibre entre le développement industriel et la protection de l'environnement et des droits des travailleurs pour assurer une société durable et prospère.

« J'ai créé ce stand pour qu'un maximum d'ONG, cabinets d'études d'impacts et les sociétés puissent venir ici pour parler de leur engagement du développement durable au sein de leurs sociétés. N'importe quelle industrie pollue, donc il faut comprendre comment moins polluer, comment avoir une démarche plus belle, mais on ne peut pas le faire seule. Il faut associer les ONG avec les bureaux d'études d'impact qui sont les premiers remparts aux sociétés. Ce sont eux qui délivrent les certificats pour être sûr que toute société qui s'implante au Congo respecte l'environnement et la population », a expliqué la président de l'ONG OTAA, Ornella Bonioma.

Pendant son ouverture, le stand a reçu plus d'une dizaine de bureaux d'études et d'ONG qui ont partagé et présenté leurs politiques environnementales. A son deuxième jour, le stand a reçu la visite de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, qui a apprécié l'initiative. « Je suis très heureuse de constater que lors de l'organisation de ce stand, il y avait beaucoup d'entreprises congolaises qui oeuvrent pour l'environnement. Nous avons reçu pas moins de dix cabinets d'études d'impact. Donc, vraiment, la société congolaise oeuvre pour l'environnement, c'est un fait. Ce sommet est la preuve qu'il y a une démarche durable qui est menée et que le Congo est aujourd'hui le porte-parole en Afrique du développement durable. Il y a vraiment cette ambition et cette volonté de promouvoir le développement durable dans le pays », s'est réjouie Ornella Bonioma.

Parmi les panelistes qui ont animé ce stand, il y a le consul de la République de Saint-Marin au Congo, Marcello Della Corte, qui a présenté la technologie mise au point au Congo pour le traitement biologique des déchets pétroliers. « C'est une technologie qui est appliquée au Congo par la société Green services qui prend en charge ces déchets pour mettre en place une économie circulaire. Ces déchets sont dépollués et peuvent être réutilisès pour améliorer la caractéristique physique des choses », a-t-il expliqué.

Président-fondateur/CEO du Salon international de l'environnement des énergies et des nouvelles énergies, Prince Mampouelé Makaya est aussi passé par ce stand. « Nous présentons des solutions aux questions de pollution, faisons des audits énergétiques, environnementaux et des déchets, transformons les déchets pour la production de l'énergie en passant par les panneaux solaires jusqu'à la biomasse. Nous conseillons aussi les entreprises à bien gérer leur énergie pour éviter le gaspillage. L'initiative d'OTAA est à saluer parce qu'il nous faut travailler en synergie, qu'elle ne s'arrête pas là, qu'elle persévère encore », a-t-il souhaité.

Notons que l'ONG OTTA oeuvre dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle travaille en collaboration avec des restaurants et les supermarchés. Grâce à l'aide de ses partenaires, l'ONG offre des dons aux personnes les plus vulnérables dans les églises, les orphelinats ou les maisons des vieillards. « Notre but est qu'aucun aliment ne soit jeté pour le distribuer à ceux qui en ont besoin », a précisé Ornella Bonioma, titulaire d'un master 2 en politique environnementale.