Afrique Centrale: Préservation de la biodiversité du parc de Virunga - Félix Tshisekedi a dénoncé l'activisme armé du Rwanda

Le président Tshisekedi a accusé les actions violentes du Rwanda qui détruisent la biodiversité congolaise du parc de Virunga.

D'un ton ferme, le président Tshisekedi a chargé le régime de Kigali qui détruit la biodiversité et pille les richesses minérales congolaises. C'était au cours de son intervention, samedi dernier, au sommet de Brazzaville consacré aux trois grands bassins forestiers tropicaux mondiaux. « En ce moment où nous parlons de ce sujet hyper important, la préservation de notre biodiversité, de nos forêts, mais il se passe dans le parc de Virunga, l'une des réserves naturelles les plus importantes au monde, un activisme armé qui le détruit. Cela a été décidé en Afrique, plus précisément à Kigali », a affirmé le chef de l'État de la République démocratique du Congo (RDC).

Tout en saluant l'initiative des trois grands massifs forestiers qui réunissent à eux seuls 80 % de la biodiversité mondiale nécessaire à la régulation du climat, Félix Tshisekedi a estimé que le forum constituait un prélude aux échanges sur la question climatique en perspective de la COP 28 attendue à Dubai. L'objectif du sommet, a-t-il rappelé, était notamment de « mettre en place une synergie d'actions et des stratégies de coopération pour mieux préserver nos forêts, restaurer les écosystèmes et lutter efficacement contre la pauvreté en vue du bien-être de nos populations ». Pour y parvenir, a-t-il rappelé, « il nous faudra notamment plus de coopération technique et scientifique, en vue du renforcement de nos capacités de lutte contre ce phénomène.»

%

«La RDC plaide pour la diversification des sources de financements climatiques, entre autres, le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable aussi bien des trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde », a précisé le chef de l'Etat. Et de renchérir : « Le rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer.

Avec plus de 62 % des forêts du bassin du Congo et environ 70 % de ses tourbières, plus de 52 % des réserves d'eaux douces de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique entend assumer son leadership environnemental et climatique naturels, ensemble avec ses pairs de tous les bassins ».