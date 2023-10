Algérie: Réunion du Gouvernement - Projet de décret exécutif relatif à la NAME dans le secteur économique

ALGER — Un projet de décret exécutif portant institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois (NAME) dans le secteur économique, a été présenté lundi lors de la réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

"Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présenté un projet de décret exécutif portant institution de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois (NAME) dans le secteur économique public et privé", indique un communiqué des Services du Premier ministre.

"Le texte consacre la NAME comme référentiel officiel et unique d'expression des besoins en main d'oeuvre et constitue une étape indispensable en vue de son utilisation par l'ensemble des parties prenantes sur le marché national de l'emploi, notamment, en ce qui concerne les besoins exprimés par les entreprises économiques publiques et privées ainsi que par les entreprises étrangères", précise la même source.