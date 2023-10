Afrique de l'Ouest: Chine-Burkina - Le cinéma, une arme au service de la coopération

L'Ambassade de Chine au Burkina Faso en collaboration avec le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO) a animé une conférence de presse sur la semaine du cinéma chinois le lundi 30 octobre 2023 à Ouagadougou.

Les échanges culturels constituent le 3ème volet de la coopération sino-burkinabè après la sécurité et le développement. En vue d'intensifier ces échanges, une semaine du cinéma chinois est prévue pour la première fois au Burkina Faso du 2 au 5 novembre 2023. Les premiers responsables de l'Ambassade de Chine au Burkina étaient face à la presse le lundi 30 octobre 2023 pour donner plus de détails sur l'évènement coorganisé par le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO). Selon l'Attaché à l'ambassade de Chine Tang Ran, cette initiative constitue non seulement un cadre de présentation du cinéma chinois mais aussi un espace de brassage culturel et une opportunité de renforcement de la coopération cinématographique et audiovisuelle entre le Burkina et la République populaire de Chine.

Le Choix de communier avec le peuple chinois à travers l'organisation de cette semaine traduit selon lui la volonté du gouvernement de la Transition, du FESPACO et des autorités de la République populaire de Chine de faire de la caméra une arme de combat au service de la coopération, de la paix, de la promotion des identités plurielles afin d'assurer le développement des continents respectifs face aux multiples défis qui se dressent sur leurs chemins. « Le cinéma et l'audiovisuel demeurent des espaces de création, de communication et de communion investis de force de transformation sociale et de modelage des esprits dans la dynamique de la promotion de la paix, du vivre ensemble, de la tolérance et de la compréhension mutuelle », a-t-il estimé.

Ses idées sont aussi partagées par les premiers responsables du FESPACO selon qui le cinéma peut permettre une meilleure compréhension mutuelle entre les deux pays. C'est pourquoi, une sélection spéciale de films chinois et africains sera proposée au public durant cette semaine. Il s'agit notamment, a indiqué le Délégué général du FESPACO Alex Moussa Sawadogo, du film culte Kung-fu yoga du chinois Stanley Tong qui sera projeté à la séance d'ouverture le jeudi 2 octobre au siège du FESPACO à partir de 20h30. D'autres films chinois célèbres tels que « L'enfant qui lit » de Yuan Yaxuan et Pegasus de Han han seront aussi projetés, a jouté le DG.

Du côté africain, les spectateurs pourront également voir de grands films tels que Timbuktu de Abderrahmane Sissako et le Train de sel et de sucre de Licinio Azevedo. Des courts métrages comme Le Botaniste de Floriane Zoundi et Souk de Gaston Bonkoungou seront aussi projetés au cours de cette semaine, a ajouté M. Sawadogo. Mais, a-t-il précisé, ce ne sont pas seulement les populations de Ouagadougou qui auront le privilège de visionner les films au cours de cette semaine. Des séances seront également organisées au musée de la femme de Ziniaré et au Plateau Yéguéré de Bobo Dioulasso. Les conférenciers ont donc invité les populations des villes concernées à sortir massivement afin de faire de cette première édition une réussite.