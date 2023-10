Afrique du Nord: Haltérophilie/Championnat d'Afrique et Arabe-2023 (4e journée) - L'Algérie totalise 144 médailles dont 47 en or

LE CAIRE — Les sélections nationales algériennes d'haltérophilie, toutes catégories confondues, ont glané 144 médailles (47 or, 56 argent et 41 bronze), à l'issue de la quatrième journée du Championnats d'Afrique et arabe d'haltérophilie du Caire au Egypte, disputée dimanche, a indiqué lundi, la fédération algérienne d'haltérophilie (FAH).

Les épreuves de la 4e journée ont permis au cadet Réda Laifa (89kg) de se distinguer en remportant à lui seul, un total de six (6) médailles d'or dont trois pour le compte du championnat d'Afrique. Il a été imité par sa compatriote Nihad Belounis (76kg), qui s'est adjugée 3 or en arabe et 3 argent/Afrique chez les juniors, ainsi que 3 médailles de bronze au niveau arabe chez les seniors.

L'autre cadet, Abderrahmane Belhout (81kg) s'est affirmé comme un futur potentiel, en arrachant 3 médailles d'or au niveau Afrique et 2 bronze au championnat arabe.

Pour sa part, Mohamed Amine Messaour (81kg), a récolté un total de 9 médailles, réparties comme suit: chez les juniors, 2 argent et une bronze en arabe, et 3 argent au niveau Afrique, ainsi que 2 argent et une bronze chez les seniors au niveau arabe.

Tandis que, son coéquipier junior en équipe nationale, Aymen Bensalem (89kg) s'est contenté de 6 bronze dont trois/Afrique.

Pour rappel, la journée du dimanche a été très honorable pour le cadet Cheteoui Abdelmoumen et le junior Meknassi Mohamed qui ont offert deux records d'Afrique à l'Algérie.

Dans la catégorie des 49kgs, Cheteoui a battu le record d'Afrique du mouvement épaulé -jété, avec une charge de 95kg, et Meknassi a pulvérisé celui de l'arraché dans la catégorie des 73kgs, avec une barre à 134kg.

De la participation algérienne, avant les épreuves de la 5e journée, prévue ce lundi, la cadette Douaa Bouabdellah et le cadet Mohamed Islma Touiri ont émergé du lot, avec la récolte de 15 médailles pour chacun d'eux, dans les épreuves du vendredi et samedi.

Engagé dans la catégorie de 55kg, Touiri Med Islam a remporté trois (3) médailles d'or/Afrique chez les juniors, en plus de trois en Arabe dont deux argent, 2 or et une argent en Arabe et autant en Afrique chez les cadets, ainsi que trois consécrations en arabe dont deux argent.

De son côté, Douaa Bouabdellah (71 kg) a décroché 15 médailles chez les cadettes, juniors et seniors dont 9 en argent chez les cadettes (Arabe et Afrique) et 3 bronze en senior.

L'Algérie est représentée par vingt-sept (27) athlètes dont onze (11) filles, toutes catégories (cadets, juniors et seniors), à ces deux compétitions marquées par la participation de quelque 193 haltérophiles issus de 27 pays.