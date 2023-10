Sénégal: Cancers du col de l'utérus et du sein - Un officiel insiste sur l'importance du dépistage précoce

Diamniadio — Le Secrétaire général du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mamadou Camara Fall, a insisté lundi à Diamniadio (Rufisque), sur l'importance d'une bonne sensibilisation pour le dépistage précoce et la prise en charge rapide comme moyens de prévention et de guérison des cancers du col et du sein.

« Une bonne sensibilisation sur le dépistage précoce et la prise en charge rapide peuvent être un pertinent moyen de prévention et de guérison contre ces cancers (du col et du sein) », a-t-il indiqué.

M. Fall présidait une activité dénommée « matinée d'octobre rose », organisée par la Cellule genre et équité du ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du sein.

« Vous imaginez aisément la satisfaction que je ressens aujourd'hui de voir votre engagement sans faille pour stopper la maladie à travers des actions concrètes », a-t-il lancé aux femmes de son ministère initiatrices de la rencontre.

« Le mois d'octobre est désormais institué comme le mois par essence de campagne, de mobilisation pour une sensibilisation autour des ravages que font les cancers mais surtout pour une incitation à des dépistages précoces », a-t-il ajouté.

M. Fall a magnifié cette initiative d'inviter toutes les cibles de son ministère à l'activité qui selon lui, « sous-tend les efforts qui ont été fait par la Cellule genre et équité pour l'amélioration des conditions de travail et de la participation des femmes ».

« Ces campagnes de sensibilisation et de dépistage sont des enjeux de santé publique », a estimé le Secrétaire général de ce département ministériel.