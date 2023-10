Sénégal: La valeur des activités non rémunérées équivaudrait à 14 % du PIB (responsable ONU-FEMMES)

Dakar — La valeur des activités non rémunérées au Sénégal équivaudrait à 14 % du produit intérieur brut (PIB), a estimé, lundi à Dakar, la directrice régionale adjointe par intérim de ONU-FEMMES, Elena Ruiz.

"Si elle était comptabilisée, la valeur des activités non rémunérées au Sénégal équivaudrait à 14 % du produit intérieur brut (PIB) », a-t-elle notamment dit en marge d'un atelier d'échanges et de discussions sur le thème: »Etat des lieux, enjeux, défis et perspectives pour le travail de soins non rémunéré des femmes au Sénégal".

Cette rencontre rentre dans le cadre de la célébration de la première Journée internationale des soins et de l'assistance adoptée en 2023 par une résolution de l'ONU proclamant le 29 octobre comme Journée internationale dédiée aux Soins.

Elle a rappelé qu'au Sénégal les résultats de la première enquête nationale sur l'emploi du temps réalisé par l'ANSD en 2021 montre que les femmes consacrent, en moyenne et par jour, 4 heures et 9 minutes aux tâches ménagères et à la garde des enfants contre 27 minutes pour les hommes.

Les écarts sont encore plus notables en zones rurales, selon la directrice régionale adjointe par intérim de l'ONU-FEMMES, Elena Ruiz.

Elle a fait état d'une étude menée par son organisation démontrant que les femmes rurales consacrent jusqu'à 12 heures de temps, par jour, à ces activités non rémunérées. D'après cette étude, 45% d'entre elles s'occupent quotidiennement d'un enfant ou d'un parent souffrant d'un problème de santé chronique ou d'un handicap.

"Les questions relatives à la prestation de soins sont pertinentes à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'économie", a-t-elle poursuivi avant de préconiser l'adoption d'une démarche multisectorielle, intégrée, participative et interactive »permettant de mobiliser tous les acteurs et secteurs au niveau national, régional et local ».

La directrice régionale a toutefois souligné que le Sénégal fait déjà figure de pionnier dans la zone grâce aux efforts en faveur de l'égalité genre dans les stratégies nationales pour l'autonomisation économique des femmes et pour l'égalité et l'équité des gens.

Elle a également vanté les engagements du pays dans le cadre de l'Objectif de développement durable (ODD) et la feuille de route pour des reformes de soins non rémunérés adoptée, en avril dernier, par les différents acteurs sur le leadership du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.