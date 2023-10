Maroc: Unités mobiles de la DGSN - Plus de 11.000 CNIE établies au profit de la population touchée par le séisme

Rabat — Le nombre de Cartes Nationales d'Identité Électroniques (CNIE) établies par les unités mobiles relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), dans le cadre de l'opération exceptionnelle en soutien aux citoyens et citoyennes touchés par le séisme d'Al Haouz, a atteint un total de 11.048, octroyées à titre gracieux aux habitants des zones rurales et urbaines de Marrakech, Chichaoua, Al Haouz, Demnate, Inzegane, Taroudant et Ouarzazate.

L'opération à dimension humaine et solidaire a été entamée le 04 octobre, indique la DGSN dans un communiqué, ajoutant que le processus se poursuit dans sa deuxième phase, qui consiste à délivrer les CNIE établies à leurs récipiendaires dans les collectivités territoriales à proximité de leur domicile.

Afin de mener à bien cette opération, poursuit la même source, la DGSN a mobilisé 13 véhicules faisant office de centres mobiles d'enregistrement des données identitaires, dotés d'appareils numériques de collecte de données biométriques et d'un studio photographique, et connectés en temps réel aux bases de données au niveau central.

La DGSN a également démarré ses déplacements et ses missions de terrain dans 73 douars et zones rurales et urbaines, dans les régions touchées par le séisme, ajoute-t-on.

Selon la même source, les bénéficiaires de cette opération sont répartis suivant les régions et communes touchées par le tremblement de terre, indique la DGSN, notant que 5.304 CNIE ont été réalisées dans la province de Taroudant et les communes rurales qui en relèvent, 2.461 dans la zone d'Amerzgane dans la région de Ouarzazate, 1.442 à Al Haouz, 1.298 à Demnate, 457 à chichaoua et 86 CNIE dans l'ancienne médina de Marrakech.

En couronnement de ce processus, rapporte le communiqué, les unités mobiles relevant de la DGSN ont entamé la deuxième phase de remise progressive de ces documents d'identité à leurs récipiendaires, notant que le taux de délivrance des CNIE jusqu'au 29 octobre a atteint 87%, avec un total de 9.647 CNIE.

La DGSN avait lancé cette opération en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à apporter l'aide et le soutien nécessaires aux personnes touchées par le séisme, rappelle la même source, relevant que ces unités mobiles ont été mobilisées dans les douars et villages sinistrés, en vue de l'établissement et du renouvellement des CNIE au profit des citoyens et citoyennes ayant perdu leurs documents d'identité, suite à l'effondrement de leur domicile et aux dommages occasionnés, notamment les documents d'identification requises pour bénéficier des autres services publics alloués par l'État à la population touchée.