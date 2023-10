Cote d'Ivoire: Hévéa-la Saph ouvre sa 6ème usine de transformation à Soubré

La Société africaine de plantation d'hévéa (Saph) a procédé, jeudi 26 octobre 2023, à l'inauguration de sa 6ème usine de transformation de caoutchouc naturel de Loeth de Soubré d'une capacité de 60.000 tonnes de caoutchouc par an. C'était en présence d'Emmanuel Tra Bi représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie.

Selon Emmanuel Tra Bi, représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, cette usine d'une capacité de 60 000 tonnes de caoutchouc par an vient porter l'offre des usines de la Saph à 6 pour une capacité totale de 275 000 tonnes de caoutchouc par an. « L'installation de la nouvelle usine dans cette région de la Nawa qui est une région stratégique de production de caoutchouc naturel dans notre pays, se veut rassurante pour tous les producteurs hévéa en ce qu'elle ouvrira de nouvelles opportunités en termes de livraison de leur production », a-t-il dit.

Puis, le représentant du ministre du Commerce a précisé que l'objectif du gouvernement est de parvenir à assurer la première transformation de la totalité de la production de caoutchouc naturel d'ici la fin de l'année 2024. Faut-il noter que cette nouvelle usine comprend des aires de réception et de collecte situées hors périmètre usine, deux ponts-bascules d'une capacité de 60 Tonnes chacun, des surfaces de stockage de matière premières et produits finis, d'une ligne de process moderne et efficace de 10t/h et des bassins de lagunage.