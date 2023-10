Cote d'Ivoire: Sur les cimaises de Kynome Galerie - 'Trait d'Union' de Tetchi pour « Un monde réunifié et plus social »

L'exposition « Trait d'Union » de l'artiste ivoirien Tetchi Yapi Jean Yves mérite à plus d'un titre d'être visitée. Pour oser inviter ainsi les amateurs d'art et le public à aller découvrir à « Kynome Galerie », à Abidjan-Cocody, les 2 Plateaux-Valons, les tableaux de cet artiste, il fallait avant tout soit même s'y rendre. Pendant un mois, du 19 octobre au samedi 18 novembre 2023, les oeuvres de Tetchi vont illuminer les cimaises de la galerie que son Fondateur Raymond Achi a bien voulu consacrer à la promotion des jeunes artistes plasticiens.

Attenante à la station Corlay et contiguë à l'ex-secrétariat national à la bonne gouvernance, le graphisme qui indique la nouvelle galerie ne fait l'ombre d'aucun doute. Une personne sensible à l'art vient de mettre à la disposition de ce médium est un espace d'expression. L'art, explique M. Achi, est plus qu'une simple expression. Pour lui, il est une langue universelle qui transcende les barrières culturelles, sociales et linguistiques. « C'est cette croyance ardente, dira-t-il, qui guide la programmation diversifiée d'expositions et de collaboration de la galerie Kynome ouvert depuis le mois de mai 2023.

A propos de l'exposition « Trait d'Union », l'amoureux de l'art, appelons ainsi M. Achi qui a su entrainer sa femme dans sa passion, dira que cette thématique n'est pas une simple coïncidence. Et d'affirmer que cette exposition s'inscrit dans sa volonté de donner plus de chance aux jeunes de présenter au public leurs créations.

Ce qui domine dans les créations de l'artiste Tetchi, des pièces caractérisées par cette harmonie des couleurs, Ce sont avant tout les lignes en illustration. Des lignes apparentes. L'artiste n'insinue rien. Ces lignes qu'il affiche avec beaucoup de fierté, il les doit, nous a-t-il confié à son père. A propos de son paternel, l'artiste raconte que ce dernier a toujours rêvé de peintre. Mieux, il a même fait un passage à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac) mais finira par intégrer l'Ecole d'électricité. Les lignes qui abondent dans ses créations, c'est l'hommage qu'il rend à son père.

Dans sa grammaire picturale qu'il a bien voulu partager avec nous, ces lignes sont en illustrations des énergies et liens visibles qui existent entre humains. « Un monde réunifié et plus social », c'est que prône l'artiste dans ses créations. « Nous devons revenir à notre première nature qui est l'homme en tant qu'être social », fait-il remarquer. Et d'inviter à donner dos à l'individualisme qui est en train de se développer.

Ce jeune artiste arrive à bien passer du crayonnage aux pinceaux en y mêlant l'amour, la haine, l'amitié, l'hostilité en d'autres termes toutes sortes « d'énergies humaines ».