Cote d'Ivoire: Niéllé - Une ONG offre des kits scolaires aux élèves de CE1 et CE2

L'organisation non gouvernementale Femmes élites du grand Nord a offert le 26 octobre 2023, 50 kits scolaires aux élèves du CE1 et du CE2 des Groupes scolaires Nielle 3 et 4 de la localité éponyme, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Ouangolodougou. L'annonce a été faite dans une note d'information transmise à la rédaction de fratmat.info le lundi 30 octobre 2023.

Le don a été remis au cours d'une cérémonie au sein des établissements bénéficiaires en présence d'Alassane Ouattara, maire de Niéllé et d'autres autorités de la ville. Il s'agit notamment de cartables, de cahiers, d'ensemble géométrique et divers autres matériels didactiques.

Selon Ouattara Piedjaman Olga, présidente de l'Ong, Fegn, sa structure s'est engagée à créer pour tous les enfants du Grand Nord, un environnement saint et propice à l'éducation. Elle a donc exhorté les bénéficiaires à profiter de chaque opportunité d'apprentissage et à croire en leurs capacités. « Vos progrès, vos réussites et vos victoires seront notre fierté collective. C'est pourquoi nous investissons sans réserve dans vos aspirations et vos rêves », a-t- elle déclaré à leur endroit.