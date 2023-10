Cote d'Ivoire: Hommage à Kandia Camara - Les femmes du Rhdp saluent le parcours d'une pionnière

Elles sont venues de presque toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Mobilisées sur l'esplanade du siège du Rhdp à Cocody, comme à l'extérieur de la cour de cette grande bâtisse blanche, les femmes ont célébré leur « pionnière, leur modèle », Kandia Camara, aujourd'hui présidente du Sénat. Nassénéba Touré, la présidente de la jeunesse féminine professionnelle, l'initiatrice de cette manifestation d'hommage, a ainsi affirmé : « Ton parcours est exaltant et inspire les femmes que nous sommes. Vous êtes la troisième femme à occuper une institution de la République. Vous méritez que les femmes vous célèbrent, Mme la présidente du Sénat ».

Pour Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Kandia Camara est l'image de la lutte acharnée, la loyauté incarnée et l'expression de la fidélité aux idéaux et au combat du Chef de l'État Alassane Ouattara. « Vous êtes une combattante. Vous avez consenti beaucoup de sacrifices. Vous êtes le sofa du Président Alassane Ouattara. Nous les femmes sommes fières de vous, de votre parcours », a-t-elle lancé en direction de la concernée. La foule rassemblée a alors commencé à scander le nom de Kandia Camara et à l'acclamer. Traoré Pauline, la secrétaire générale du monde associatif du Rhdp, pour sa part, a présenté leur championne comme un leader né qui a su tirer toute une génération de femmes dans son combat pour le Président de la République. « Tu mérites ce que tu as », s'est-elle convaincue. Yapo Marie-France ne dira pas autre chose : « Vous êtes un phare, une boussole pour nous ». Elle a ensuite soutenu que la présidente du Sénat a contribué à renforcer la représentativité des femmes dans la sphère politique. « Vous êtes notre modèle politique. Vous nous avez inspirées. La jeunesse féminine s'engage à vos côtés pour gagner tous les combats », a-t-elle rassuré.

Kandia Camara, émue par tous ces discours gratifiants à son endroit, a salué ses " soeurs" pour cette mobilisation exceptionnelle. Elle leur a fait savoir que la fonction qu'elle occupe est faite de la volonté divine qui a mis sur sa voie un homme appelé Alassane Ouattara. « Dieu passe par des gens pour t'élever. Je voudrais donc rendre gloire à Dieu qui est passé par le Président Ouattara pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui », a-t-elle exprimé sa reconnaissance. Avant d'annoncer une grande cérémonie d'hommage au Chef de l'État dans les prochains mois. « S'il y a quelqu'un à qui on doit rendre hommage, c'est bien le Président de la République Alassane Ouattara », a-t-elle déclaré devant la cohue.

Kandia Camara a également invité ces femmes à être des personnes combatives, fidèles et loyales. « Chers filles et jeunes soeurs, soyez fières de ce que nous avons fait. Bravo à vous. Bravo pour cette mobilisation et vous me rassurer en ce qui concerne la relève », a-t-elle lancé aux nombreuses femmes.