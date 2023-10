Tunisie: L'USBG cale à Radès - Bonheur rompu !

Après deux saisons réussies, les Benguerdanais broient du noir cette année avec la dernière chance de passer au play-off qui vient de s'évaporer.

Le dicton «Jamais deux sans trois» ne profitera pas apparemment cette saison à l'USBG. Certes, mathématiquement, il est un peu tôt pour dire que les «Jaune et Noir», après leur défaite de la première journée retour face au CA, ont perdu tout espoir d'obtenir l'un des trois billets pour la phase du play-off mais, logiquement, la qualification est devenue une mission quasi-impossible. Avec 7 points au compteur et quatre longueurs de retard sur le ST quatrième avec 11 points et six de moins que l'OB troisième, ce serait un vrai miracle si les Benguerdanais arrivaient à surmonter un tel handicap. Le premier à ne plus y croire est le coach Hakim Aoun. On confirme même que la partie avec les Clubistes est la dernière pour lui comme chef de staff des «Jaune et Noir» et qu'il a déjà préparé ses valises pour commencer une nouvelle aventure dans un pays du Golfe.

Feu de paille

Pour sa dernière sortie avec le groupe auquel il dira au revoir, Hakim Aoun n'a pas trop philosophé. Il a opté pour un jeu d'attaque et montré les dents dès les premières minutes de jeu. Un 3-4-3 audacieux qui a failli porter ses fruits avec deux occasions de but nettes (6' et 8') qui ont échoué de très peu, la deuxième ayant été bien anticipée et annihilée par le gardien Moez Hassen devant le très remuant Mehdi Ouedherfi. Cette entame de match prometteuse ne va pas malheureusement durer. En cinq minutes, le verrou benguerdanais a sauté sous la forte pression imposée dans leur surface par le trio clubiste Srarfi-Meziani-Eduwo. Un bon assist de l'Algérien donne la belle opportunité pour le Nigérian de marquer le premier but (20'). Le même attaquant algérien conclut lui-même une deuxième jolie percée côté gauche par un tir croisé qui a pris de court le gardien Seifeddine Charfi (25').

Avec deux buts pris en cinq minutes, les Benguerdanais ont été mis à genoux et se sont résignés à leur sort. Ce n'était ni leur beau jour ni leur bonne étoile. Leur réaction a été timide et brouillonne, et ce, malgré les changements opérés. Ils n'ont réussi qu'à batailler pour que la note ne soit pas lourde et humiliante. Le brin d'espoir pour rester dans la course jusqu'à la dernière journée pour une place au play-off s'est évaporé avec cette quatrième défaite. Après deux saisons de qualification pour les deux phases du play-off avec notamment cinq victoires et deux matches nuls en 7 matches à domicile et zéro défaite durant la saison écoulée (2022/2023), cette année a été une catastrophe et ses répercussions seront négatives pour une saison qui sera très rude à tous les niveaux . C'est plus qu'une forte déception dans le camp des «Jaune et Noir». C'est le goût amer d'un bonheur rompu.