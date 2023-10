Gabon: Une rentrée parlementaire scrutée, deux mois après le coup d'État

Au Gabon, deux mois après le coup d'État du 30 août 2023 contre Ali Bongo, le parlement a effectué sa rentrée le 30 octobre. Députés et sénateurs, tous nommés par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguéma, ont participé à la cérémonie inaugurale. Parmi eux, la reconduction de beaucoup de parlementaires du régime déchu a fait grincer les dents au sein d'une partie de la population. Explications.

Au Gabon, c'était le jour de la rentrée parlementaire ce 30 octobre 2023. Les 168 députés et sénateurs, tous nommés par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma, ont participé à la cérémonie inaugurale.

Pour composer ce Parlement, les militaires qui ont renversé Ali Bongo le 30 août dernier, ont fait appel aux représentants de la société civile, des partis de l'opposition, mais aussi des représentants de l'ancien parti au pouvoir qui seraient d'ailleurs majoritaires dans les deux chambres du Parlement au point de susciter la colère, voire la déception des populations.

« Ce n'est pas un motif suffisant pour se refuser leur savoir-faire »

Il y a 18 ans, Elvis Ebang a créé l'Association de lutte contre les crimes rituels. Son combat a permis aux familles des victimes de s'exprimer enfin et à certains bourreaux d'être arrêtés, puis jetés en prison. Nommé sénateur de la transition, il était ému ce lundi : « En me retrouvant dans une salle avec l'écharpe du drapeau tricolore vert-jaune-bleu, c'était très émouvant. Je suis très motivé de venir défendre les droits humains, en somme, tous les textes de lois qui me seront présentés. »

Le général Oligui Nguéma, président de la transition, a nommé 98 députés et 70 sénateurs. La reconduction de beaucoup de parlementaires du régime déchu a fait grincer les dents. Le député Alexandre Awassi est l'un d'eux : « Il y a certainement des reproches à faire aux uns et aux autres, mais cela n'est pas un motif suffisant pour se refuser leur savoir-faire et partant leur amour pour ce pays. »

Farouche opposante au régime déchu, Paulette Missambo a été promue présidente du Sénat. Malgré une situation exceptionnelle, elle rappelle que les missions du Parlement de transition demeurent classiques : « Traditionnellement, le Parlement a comme mission principale de voter la loi, des lois qui traduisent les préoccupations des populations. »

Tout comme la transition, la durée de vie de ce Parlement n'est pas encore connue.