Maroc: L'aide sociale directe s'intègre parfaitement dans la consolidation de l'Etat social (universitaire)

Casablanca — L'aide sociale directe s'intègre parfaitement dans la consolidation de l'Etat social voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca, Abdellatif Komat.

L'aide sociale directe s'inscrit aussi dans la continuité des programmes de généralisation de la couverture médicale et d'octroi des allocutions familiales forfaitaires et d'aides aux familles, a déclaré à la MAP M. Komat.

Il s'agit d'un acte très important dans la mesure où il vise un objectif noble, à savoir la réduction des disparités sociales et l'inclusion de la population dans la dynamique socioéconomique que connait le Maroc, a expliqué l'universitaire.

Selon l'universitaire, l'aide directe sociale, dont la mise en oeuvre est prévue vers la fin de l'année en cours, s'intègre également dans le projet royal visant à aller vers une société plus équilibrée et plus inclusive afin que la population dans son intégralité puisse bénéficier de la croissance économique que vit le Royaume.

Et d'affirmer que la dignité de la population est une priorité pour SM le Roi comme en témoigne la Haute attention royale accordée à la population touchée par le séisme d'Al Haouz, ajoutant qu'avec le programme d'aide sociale directe, le Maroc est en train d'agir sur la réduction de la pauvreté.

Cette vision, initiée par SM le Roi, tend à aller plus loin dans la consolidation de l'Etat social en agissant tous azimuts sur les différentes dimensions santé, éducation, soutien social, réduction de la pauvreté, a-t-il relevé.

"Tout cela est acté aujourd'hui à travers des programmes et des mesures qui sont en train d'être mis en place", a-t-il dit.

À la faveur de ces programmes, le Maroc va grimper en termes d'indices de développement humain et cela a été toujours l'objectif de SM le Roi en ayant en parallèle le volet économique et social, a estimé le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II.