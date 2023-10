Congo-Kinshasa: Près de 7 millions déplacés internes, un record selon l'OIM

Dakar — L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) signale que le nombre de personnes déplacées de force à l'intérieur de la République démocratique du Congo (RDC) a "atteint 6,9 millions", un chiffre record selon elle.

"L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) intensifie ses efforts pour faire face à la crise complexe et persistante en République démocratique du Congo (RDC), alors que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays atteint 6,9 millions de personnes à travers le pays, le nombre le plus élevé jamais enregistré", a-t-elle indiqué lundi.

Dans un communiqué, l'OIM ajoute que le regain de violences dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, mais également de l'Ituri et du Tanganyika a été signalé comme la principale raison des déplacements

"Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaires au monde", poursuit l'agence onusienne basée à Genève, en Suisse.

Elle relève que "dans la seule province orientale du Nord-Kivu, jusqu'à 1 million de personnes ont été déplacées en raison du conflit en cours avec le groupe rebelle Mouvement du 23 Mars » (M23).

"Plus des deux tiers des personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit près de 4,8 millions de personnes, vivent dans des familles d'accueil", a-t-elle fait savoir

»L'escalade la plus récente du conflit a déraciné plus de personnes en moins de temps que jamais auparavant. Nous devons d'urgence apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin », a alerté Fabien Sambussy, chef de mission de l'OIM en RDC.

Cette situation décrite par l'OIM aggrave une crise humanitaire, qui dure depuis 30 ans dans l'Est de la RDC