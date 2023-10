Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Accalmie à Kibumba, des tirs sur l'axe Kinyandonyi

Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans la matinée ce mardi 31 octobre dans la zone de Kinyandonyi, à environ 8 kilomètres au nord de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru (Nord-Kivu)

Pendant ce temps, une accalmie est observée ce matin sur l'axe Kibumba-Buhumba, après de violents combats jusque tard dans la nuit de lundi, entre les FARDC et les rebelles du M23.

Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus entre 6 heures et 8 heures locales ce mardi entre Kinyandonyi et Nkwenda, au nord-est de Kiwanja sur l'axe Nyamilima, indiquent des sources locales contactées par RadioOkapi.

Elles précisent que ces combats opposent les rebelles du M23 aux groupes armés locaux, entre autres le MPA. Ces combats se déroulent dans une zone vidée de la quasi-majorité de ses habitants, depuis près de deux semaines.

Cependant, une accalmie s'observe sur le front sud, dans la zone de Kibumba et Buhumba.

Jusqu'au-delà de 22 heures, ce lundi, de violents combats y ont opposé les forces armées de la RDC aux rebelles du M23.

Les deux belligérants ont fait recours à des artillerie lourdes, et quelques fois en procédant à des attaques aériennes, précisent plusieurs sources sur place.

Elles affirment que les deux parties restent, cependant en alerte maximale dans cette zone, où tous les mouvements et trafics routiers des populations sont suspendus et interdits par les rebelles depuis plus de quatre jours.