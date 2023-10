Ile Maurice: Brian François-Fils décroche l'argent

Brian François-Fils n'est pas parvenu à prendre sa revanche sur Amine Feddal, hier lundi 30 octobre à la King Saud University en Arabie saoudite. Il a perdu la finale des World Combat Games chez les -70 kg contre le Français. Ce dernier a été donné vainqueur à l'unanimité des juges (5-0). Comme lors de la finale des Championnats du monde en combat disputée en septembre dernier, Brian François-Fils reviendra, donc, avec une médaille d'argent. «Encore une fois, je prends la deuxième place. J'ai bien combattu pour la finale mais c'est dommage que l'entraîneur national, Kersley Visenjoue, n'ait pas été à mes côtés pour me donner les instructions», déclare Brian François-Fils.

Kersley Visenjoue, qui n'a pas pu se déplacer à Riyad en l'absence du soutien financier du ministère des Sports, ne cache pas ses regrets. «C'est encore une grosse déception. Lors de l'annonce de la décision, on a d'abord déclaré le tireur du coin bleu (NdlR : Brian François-Fils) comme le vainqueur du combat avant de revenir sur la décision et d'adjuger la victoire au Français Amine Feddal. C'est vraiment dommage que je ne sois pas sur place. J'aurai contesté cette décision et demandé à revoir le pointage», affirme-t-il.

Le technicien est convaincu que son protégé aurait dû revenir avec l'or de cette compétition mondiale. «Brian a fait un excellent combat. Il n'a rien à se reprocher», soutient le coach national. «Mon absence est lourde de conséquence. C'est vraiment dommage pour la fédération et toute l'île Maurice», insiste-t-il.

Avant de retrouver le champion du monde des -65 kg, Amine Feddal, Brian François-Fils avait gagné sa demi-finale contre l'Ukrainien Oleksandr Bratchykov (4-1), dimanche. En quarts de finale, il s'était imposé contre l'Iranien Alireza Azarkhazin par KO technique au troisième round. Les médaillés de bronze de la catégorie des -70 kg sont le Croate Patrik Grdan et l'Ukrainien Oleksandr Bratchykov.

En canne de combat, Lindy Bhantooa a décroché une deuxième médaille de bronze, hier en Arabie saoudite. «J'ai atteint mon objectif avec les deux médailles de bronze obtenues. J'ai aussi remporté une médaille de fair-play. Je suis très satisfaite de ma performance à Riyad», déclare-t-elle. La Mauricienne est montée sur le podium du tournoi par équipes mixtes en canne de combat aux côtés de Sébastien Pilot et Eunsuk Lee. Le trio a remporté le match de classement contre Michal Vrastil, Anna Maekinen et Florian Garel (2-1). Ils avaient perdu contre Max Valentin, Eunjung Kim et Richard Dardour lors des demi-finales (1-2). Ces derniers ont remporté l'or.

Lindy Bhantooa revient de ces World Combat Gamesavec deux médailles de bronze.

Lindy Bhantooa avait remporté sa première médaille de bronze, dimanche. Elle s'est classée troisième dans le tournoi mixte de la canne-fauteuil. La Mauricienne a signé une première victoire contre Roger Garel en quarts de finale (2-1). En demi-finales, elle a perdu contre Sébastien Pilot (0-3). Pour son match de classement, elle a battu Claude Tardits (3-0). La compétition de canne-fauteuil regroupait des personnes à mobilité réduite et des personnes valides qui concourent en fauteuil de sport.

Deux autres Mauriciens étaient en compétition aux World Combat Games en boxe française savate combat. Kailash Rai Bhantooa a pris le 5e place chez les -85 kg tandis que Savineta Henriette s'est classée au 7e rang des -52 kg.