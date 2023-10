Algérie: Rencontre entre le président de la FAF et les ligues de l'Ouest et du Sud-Ouest

ALGER — Le Président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi s'est réuni, lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avec les présidents des Ligues de football des wilayas relevant des régions de Béchar, Oran et Saida, dans le cadre des rencontres de coordination et de concertation avec les acteurs du football, a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

"L'opportunité de cette rencontre a permis aux présidents des ligues de Saïda, Mostaganem, Tissemsilt, El-Bayadh, Naama, Adrar, Tiaret, Tlemcen, Aïn Temouchent, Mascara, Relizane, Sidi Bel-Abbes, Béchar et Oran d'exposer la situation de l'activité footballistique au niveau de leurs wilayas respectives", a indiqué le communiqué de la FAF.

L'occasion a été saisie par le président de la FAF pour encourager les efforts consentis par les ligues et a donné des orientations pour faciliter l'engagement des clubs, de même qu'il a incité les présidents de ces mêmes ligues à participer dans les différentes commissions créées par la fédération, de faire davantage d'efforts en matière de communication avec leurs membres affiliés et d'améliorer constamment le niveau de gestion de leurs structures.

"L'ordre du jour portera sur plusieurs sujets, dont le coup d'envoi de la nouvelle saison 2023-2024, un exposé et examens des problèmes et autres préoccupations des Ligues, et présentation de la feuille de route pour la période 2023-2024", avait souligné la fédération, expliquant que "ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement du dialogue et de la concertation avec la base et les acteurs du football amateur, inscrits au programme d'action du Président de la FAF et de son bureau fédéral".

Ces rencontres interviennent après celles tenues avec les présidents des Ligues nationales et des Ligues régionales, en vue d'enraciner de nouvelles méthodes de travail et d'imprégner une démarche participative effective des dirigeants pour la gestion et l'amélioration de la gouvernance du football national à tous les niveaux, conclut le communiqué.