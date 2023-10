Ile Maurice: Lumière sur le stockage des produits alimentaires

Le député Eshan Juman a réussi à accéder à l'entrepôt où les produits alimentaires destinés aux repas des malades de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo sont stockés et à les filmer. La vidéo a ensuite été postée sur sa page Facebook. On y voit des articles périmés, des conserves rouillées, des produits posés à même le sol. En réaction, les responsables de l'hôpital ont organisé une conférence de presse pour réfuter et expliquer, révélant ainsi des détails troublants.

C'est à la suite de plaintes de malades admis à cet hôpital que le député travailliste a été sur place. Il a été surpris lorsqu'il a inspecté l'espace de stockage des produits alimentaires servis aux malades. En sus d'un désordre indescriptible, des produits périmés ont attiré son attention. Il a aussi filmé un sachet de soja, faisant partie d'un lot datant de décembre 2020. «Les malades m'ont signalé la mauvaise qualité des repas et des fruits qui leur sont servis. J'ai été sur place pour discuter avec le responsable de la cuisine. Ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que leur responsabilité était seulement de préparer les repas. Ils n'ont pas d'information sur l'approvisionnement», a expliqué le député Juman.

«Vous avez vu ces denrées alimentaires périmées, pourries et altérées. En tant que député de Port-Louis, mon devoir était d'informer la population», a-t-il déclaré. Il a demandé que le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, soit présent et donne la garantie que les malades ne consomment pas ces aliments. «Le budget de la santé s'élève à plusieurs milliards de roupies et le ministère doit veiller à ce que les malades aient une alimentation de qualité.»

Hier, le Dr Ravindranath Jugduth, directeur de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, a réagi à cette vidéo lors d'une conférence de presse. «Cette vidéo porte préjudice à notre établissement. On ne peut pénétrer à l'hôpital et accéder à des zones non autorisées pour les filmer. Les allégations formulées dans cette vidéo sont gratuites et infondées», a-t-il dit. Il a souligné qu'aucune plainte n'a été déposée par des malades à propos des repas servis. «Toute personne ayant des doutes à ce sujet peut s'adresser à l'administration.» Il a affirmé que l'hôpital a été récompensé pour la qualité de son service de restauration, sans donner plus de précision.

Il a dit qu'une déposition a déjà été faite à la police concernant cette intrusion. Le Dr Jugduth ne peut attester que les produits périmés filmés proviennent bien du stock de l'hôpital. «La présence d'un produit périmé ne signifie pas qu'il sera servi aux malades. Nous effectuons régulièrement des contrôles et un comité d'évaluation a identifié des produits impropres. Ils ont été retirés de façon appropriée.» Par rapport au 'General store' où la vidéo a été tournée, il a précisé que le comité d'évaluation serait mis en place prochainement.

Il estime que ceux qui ont permis au député Juman d'accéder à ce store ont peut-être été impressionnés par lui, voire intimidés. Le responsable de la cuisine a, lui, précisé que l'hôpital fournit au moins 1 000 repas par jour, dont plus de 200 au personnel et qu'il n'y a eu aucune plainte à ce jour. Le personnel reçoit des documents l'informant des dates de fabrication et de péremption des produits. «Les produits alimentaires sont vérifiés avant utilisation.»

Le directeur de l'hôpital a souligné que depuis deux semaines, des appels d'offres ont été lancés pour l'installation d'étagères dans le magasin et qu'avant qu'un produit périmé ne soit jeté, l'aval du ministère de l'Environnement doit être obtenu pour savoir où et comment l'éliminer. À l'écouter, toute une procédure doit être suivie avant de pouvoir jeter des produits périmés : un comité doit venir certifier que le produit est périmé, puis faire un rapport qui est remis à l'Accounting officer. Ce dernier donne alors donner son feu vert.

Eshan Juman a réagi à la conférence de presse de la direction de l'hôpital. Sa plainte ne lui fait ni chaud ni froid. «Savedir kan enn fakter amenn enn koli pou ou pou prevenir ou en danze,ou tir ou fizi ou touy fakter la? La dernière fois j'étais parti au port et cette fois à l'hôpital après avoir eu des informations sur la qualité des produits qui s'y trouvent. Shakeel et moi sommes partis et la porte était fermée. On a demandé qu'ils ouvrent. S'il faut le refaire je le referai.»