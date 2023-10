Ile Maurice: Retour d'Ivan Collendavelloo... sur le devant de la scène

Sa convocation à l'ICAC hier matin, plus de trois ans après sa révocation comme ministre, soulève des questions sur un éventuel retour du leader du ML au gouvernement. Il y a un poste vacant dans la mesure où Steven Obeegadoo occupe deux gros ministères.

Ivan Collendavelloo pourrait bien faire son retour au cabinet d'ici peu. L'information circule parmi ceux qui gravitent autour de l'hôtel du gouvernement et des membres de Muvman Liberater (ML). Le passage de leur leader au siège de la commission anticorruption (ICAC) hier dans l'affaire Saint-Louis (voir ci-dessous) pourrait bien accélérer les choses. D'après certaines sources, les enquêteurs auraient eu comme consigne d'accélérer la partie de l'enquête concernant Ivan Collendevalloo, qui n'a cessé d'arguer qu'il a été révoqué sur «un morceau de papier».

Certains proches du pouvoir affirment que le leader du ML pourrait prochainement retrouver son fauteuil au cabinet, mais pas en tant que ministre de l'Énergie et des services publics. Le gouvernement est composé actuellement de 23 ministres et il y a toujours un poste vacant. Steven Obeegadoo occupe le portefeuille du Tourisme et celui du Logement et des terres. Il se pourrait que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, confie à Ivan Collendavelloo l'un de ces ministères. Nombreux sont ceux qui se demandent aussi si Pravind Jugnauth lui accordera le fauteuil du Premier ministre adjoint (DPM) occupé par Steven Obeegadoo depuis sa révocation.

D'après un cadre du ML, la question ne se pose même pas. Leur leader, dit-il, doit redevenir le numéro 2 du gouvernement. D'ailleurs, il nous revient qu'un haut cadre de Lakwizinn ne tient pas en grande estime Steven Obeegadoo. Sur le plan politique, des membres du Mouvement socialiste mauricien estiment qu'Ivan Collendavelloo peut mieux attirer des anciens du Mouvement militant mauricien qu'Alan Ganoo et Steven Obeegadoo. Ils voudraient qu'il soit au cabinet avant de débuter la campagne électorale.

Au Réduit Triangle hier: «J'ai toujours été à la disposition des enquêteurs»

Atmosphère particulière, hier lundi 30 octobre au bureau de l'ICAC à Réduit. En effet, le leader du ML, Ivan Collendavelloo, avait rendez-vous au Réduit Triangle dans le cadre de l'affaire Saint-Louis. Dans ce scandale politico-financier sur l'achat de turbines par le Central Electricity Board, le nom d'Ivan Collendavelloo avait été cité dans un communiqué de la Banque africaine de Développement, le 8 juin 2020.

L'instance avait rapporté qu'après une enquête, la firme danoise Burmeister & Wain Scandinavian Contractor avait graissé la patte à des membres de l'administration mauricienne à travers des tiers pour avoir accès à des documents confidentiels en amont de la soumission d'une offre pour installer quatre générateurs de 15 mégawatts pour le CEB à Saint-Louis. Estimé à Rs 3, 5 milliards dans un premier temps, le projet avait finalement coûté Rs 4, 3 milliards à la signature du contrat le 2 mars 2016.

Depuis, il y avait eu d'autres révélations et des révocations, dont celle de l'ex-DPM, Ivan Collendavelloo. Hier, après plus de trois ans, ce dernier s'est rendu vers 9 h 30 au bureau de l'ICAC avec son homme de loi, Me Hervé Duval, pour un interrogatoire de plus de trois heures. À sa sortie, il affichait le sourire et n'a rien voulu dire sur la raison de son interrogatoire expliquant qu'il ne pouvait le faire sous la *Prevention of Corruption Act. «Dépi lané 2020 Hervé Duval ti ékrir l'ICAC ek ti dir zot li swit a bann dévelopman ki éna mo a dispozision bann anketer a ninport ki moman ki zot bizin mwa. Bann anketer finn fer travay ki zot bizin ek sa inn pran létan ki sa bizin pran.»

À une question de la presse, Ivan Collendavelloo dira avoir donné des informations sur des faits que les enquêteurs voulaient connaître. «J'ai fourni les explications que les enquêteurs souhaitaient connaître. Péna nanyé pou satisfé ou pa satisfé. Il s'agit d'un interrogatoire ! J'ai partagé toutes les informations que je pouvais fournir.» Pour l'heure, l'enquête suit son cours et nul ne sait si Ivan Collendavelloo devra retourner au Réduit Triangle.