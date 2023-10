Ile Maurice: Les ressortissants indiens en pole position

Ils sont 1 553 citoyens venant de pays membres du Commonwealth qui sont inscrits de 2022 sur la liste des électeurs alors qu'il était 838 en 2019. Les Bangladais ne sont pas les plus nombreux, comme l'on voudrait le faire croire. Les Indiens sont en plus grand nombre, même à Rodrigues. Selon un document déposé par le bureau du Premier ministre au Parlement la semaine dernière en réponse à une question du député du Parti mauricien social-démocrate, Richard Duval en avril, il ressort que 883 Indiens sur cette liste des électeurs occupent la première place dans les 21 circonscriptions, sauf au n°14, Savanne/Rivière-Noire où ils sont détrônés par des Sud-Africains et des Britanniques avec respectivement 46 et 35 électeurs. Les Indiens sont suivis des Bangladais, qui ne sont pas présents dans toutes les circonscriptions et sont au nombre de 199.

La circonscription n°18, Belle-Rose/Quatre-Bornes compte 298 électeurs d'un pays du Commonwealth. 199 Indiens et 53 Bangladais y sont inscrits comme électeurs tout comme dix Britanniques et autant de Sud-Africains. Des citoyens du Sri Lanka, du Kenya, du Pakistan, du Canada, d'Australie, des Seychelles, du Nigeria, de la Zambie, d'Antigua-et-Barbuda (île des Caraïbes), du Cameroun, de la Malaisie, des Îles Fidji, du Ghana, de la Guyane, de l'Ouganda, du Mozambique, du Swaziland, du Brunei Darussalam (pays près de la Malaisie), du Malawi, de Singapour et de Trinidad et Tobago sont parmi les électeurs.

Par ailleurs, dans un autre document déposé toujours au Parlement la semaine dernière en réponse à une question de l'élu du Parti travailliste, Mahend Gungarpersad, en mars, Pravind Jugnauth donne le nombre de citoyens étrangers qui ont le droit de voter depuis 2005. Cette année-là, il y avait 263 détenteurs d'un passeport d'un pays du Commonwealth. Dix ans plus tard, soit en 2015, ils étaient 764. Pour qu'un ressortissant du Commonwealth puisse voter à Maurice, il doit être majeur et avoir résidé dans le pays pendant au moins deux ans.