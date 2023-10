Sénégal: Présidentielle 2024 - Daouda Dioh et les Sénégalais du Mali, en renfort d'Amadou Ba

Une bonne partie de la communauté sénégalaise résidant au Mali décide d'accompagner le candidat de la majorité, Amadou Ba, en perspective de l'élection présidentielle de février 2024. Réunis ainsi à la salle de l'ex-cinéma Babemba de Bamako, sous la houlette de Daouda Dioh, ils se sont engagés à s'investir pour porter l'actuel Premier ministre du Sénégal à la magistrature suprême.

C'est dans une salle de cinéma de Bamako remplie à ras bord par les Sénégalais résidant au Mali sont venus exprimer leur soutien à la candidature du Premier Ministre Amadou Ba. Sous la direction de Daouda Dioh, ces ressortissants Sénégalais ont tenu à être la première communauté de la diaspora à organiser un rassemblement pour entériner le choix du Premier Ministre comme candidat de la majorité présidentielle lors des prochaines élections présidentielles de février 2024. Pour Daouda Dioh et ses compatriotes au Mali, Amadou Ba représente non seulement « le meilleur profil pour l'avenir du Sénégal, mais aussi pour mieux accompagner la diaspora dans sa contribution au développement du pays ».

En ce qui concerne le Mali, la communauté sénégalaise qui y réside place en Amadou Ba l'espoir d'un président qui pourra mettre en place l'ouverture d'un consulat permettant l'établissement de passeports et de cartes d'identité sur place, l'élargissement des programmes publics du Sénégal à la diaspora (DER, 3FTP, Bourses de Sécurité Familiale, etc.), l'octroi de financements particuliers aux femmes sénégalaises (FAISES), l'accompagnement des cadres et chefs d'entreprises sénégalais au Mali, entre autres initiatives.

La réunion a été marquée par la présence de représentants de Dahiras, d'associations sénégalaises au Mali (KASSAFOR, NDEFLENG, ALPULAR, etc.), ainsi que de cadres et chefs d'entreprises sénégalais au Mali, dont Daouda DIOH a été le premier président fondateur. Étaient également présents à la réunion des Sénégalais résidant en dehors de la capitale malienne (Kayes, Koniakari, Kati, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Koutiala, Mopti, etc.). Tout comme la députée Aminata Daou et la représentante de Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, leader politique de Benno Bokk Yakaar et également Directeur des Ressources Humaines de l'AGEROUTE.

L'occasion a été aussi saisie par Daouda Dioh pour exprimer sa profonde gratitude envers le peuple malien et toutes les autorités maliennes. Non sans manquer de souligner que le Sénégal et le Mali sont liés par le sang autant que par la géographie et l'histoire. A noter que Daouda Dioh, originaire de Joal, réside au Mali depuis 2011. Il est directeur dans une multinationale et possède plusieurs entreprises opérant dans divers secteurs entre le Mali et le Sénégal. Il doit sa réputation au Mali à travers ses initiatives sociales, notamment le soutien aux associations et aux Dahiras, l'assistance aux personnes dans le besoin (ordonnances, évacuations médicales, rapatriement de corps, etc.), l'aide aux Sénégalais confrontés à des problèmes judiciaires, et l'octroi de bourses aux étudiants ou jeunes Sénégalais en formation professionnelle.