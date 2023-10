Sénégal: Équipe nationale des malentendants - Macky Sall offre une prime de cinq millions aux Lions

En récompense de leur élogieux parcours à la Coupe du monde des Malentendants qui s'est tenue en Malaisie et soldé par une troisième place, l'équipe du Sénégal des sourds-muets a été honoré et récompensé par le Président Macky Sall. Une occasion pour le Chef de l'Etat d'offrir une prime de 5 millions de FCFA à chacun des joueurs de l'équipe nationale de football des malentendants, à leur encadrement et aux membres de la délégation officielle.

« En reconnaissance de votre campagne réussie, j'ai le plaisir d'allouer une prime de 5 millions de FCFA à chacun de vous : joueurs, membres de l'encadrement et de la délégation officielle", a déclaré Macky Sall. Le président Macky Sall a annoncé que le Président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a également décidé d'ajouter la prime présidentielle de 5 millions, une somme de deux millions.

«Je suis heureux de vous recevoir les joueurs avec votre encadrement après votre brillant parcours en Coupe du monde des malentendants. Parcours couronné par une glorieuse médaille de bronze, une première dans l'histoire de notre football. Vous avez confirmé avec brio votre sacre de la Coupe d'Afrique au Kenya. En vous recevant, j'ai tenu à vous exprimer toute ma joie et ma satisfaction ainsi que de toute la nation », déclare-t-il. «Le dem ba Jex « Détermination à aller jusqu'au bout » est devenu un cri de ralliement de nos équipes nationales. C'est ce que vous avez fait avec panache à Kuala Lumpur. Vous avez tenu haut les couleurs nationales face à des adversaires de taille dont l'équipe d'Ukraine que vous avez tenue en échec jusqu'à la fatidique séance des tirs au but. Vous nous avez offert cette belle médaille de bronze ».

« Cette médaille de Bronze vaut son pesant d'or »

Pour chef de l'Etat, «cette médaille de Bronze vaut son pesant d'or. « En vous recevant au Palais de la République, j'ai tenu à vous exprimer toute ma joie et ma satisfaction, et celles de la Nation tout entière », a-t-il dit. «Avec cette médaille de bronze, vous confortez notre place dans l'histoire sportive de notre pays, à côté de nos différentes sélections nationales de football auréolées de gloire. Vous avez ouvert la voie pour le Beach Soccer, l' équipe A, CHAN, U-20 et U-17". »

Le président a confondu à cet hommage, celle qu'il réservé à l'équipe nationale de basket-ball paralympique. « Je n'oublie pas le parcours remarquable de notre équipe nationale de basket-ball paralympique, médaillée de bronze des premiers Jeux africains de la catégorie »

Il a également salué les performances du Canoéiste sénégalais Edmond Sanka à la Coupe du monde de canoë-Kayak au Canada. En préparation pour le tournoi qualificatif aux jeux paralympiques de 2024, il a été représenté par son coach Ngoundiane Fall, après ses performances réalisées en France et au Mondial en septembre dernier.

« Je tiens également à saluer les performances exceptionnelles du soldat Edmond Sanka, Parachutiste hors-pair, blessé et démobilisé, le soldat Sanka a gardé intact son esprit pugnace, en se consacrant au sport de canoë kayak qui lui a valu, entre autres succès, une médaille de bronze à la dernière Coupe du monde en septembre » Pour le chef de l'Etat, « tous ces parcours lumineux montre que pour un esprit combatif, le handicap est une condition, mais pas un obstacle »