Sénégal: Matam-Prévention des cancers du col de l'utérus et du sein - 500 femmes bénéficient d'opérations de dépistage, 6159 jeunes filles vaccinées contre le HPV

Les cancers du col de l'utérus et du sein préoccupent au plus haut niveau les officiels des soins de santé et les populations. Dans la région de Matam, des journées de consultations et de dépistage du cancer du col de l'utérus au niveau du district sanitaire de Matam, ont permis à 500 femmes de bénéficier de ces opérations de dépistage. Sous ce registre, 6159 jeunes filles ont été vaccinées contre le HPV.

Les séances de dépistage qui ont intéressé les personnes âgées, ont permis, selon le médecin-chef du district sanitaire de Matam, docteur Alioune Mbacké, de déceler des cas de lésions précancéreuses du col de l'utérus qui ont été pris en charge par les sages-femmes. « Ces dizaines de femmes qui ont été dépistées positives à travers des lésions précancéreuses ne vont justement pas faire le cancer parce qu'on les a prises précocement en charge », de l'avis de l'officiel de la santé qui a appelé à une mutualisation de tous les efforts pour construire et promouvoir une bonne santé de la reproduction. A l'instar des autres structures sanitaires à l'échelle nationale, le district de Matam a pu dérouler des activités pour accélérer la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein.

A travers la dynamique qu'il y a eu dans la population, le médecin-chef du district sanitaire de Matam relève que « la vaccination contre les cancers Hpv qui était le parent pauvre du programme du fait des réticences, a connu aujourd'hui l'adhésion des populations, des parents et des directeurs d'école ». Une avancée de taille, de l'avis de l'autorité de la santé, qui s'est réjoui du fait que les villages les plus reculés dans tous les postes de santé, aient été visités, avec l'appui de l'équipe-cadre de la région et celle du district sanitaire de Matam dont les sages-femmes n'ont ménagé aucun effort.

Des actions de haute envergure qui ont été déroulées « conformément aux directives de Mme le ministre de la Santé et de l'action sociale qui (nous) a instruit de faire en sorte de rendre accessibles les soins de santé précoces dans les districts et les villages les plus reculés pour toutes les personnes. Pour l'opérationnalisation, nous avons eu à être dotés en intrants , en médicaments et en matériels de prise en charge, en doses de vaccination et toutes les ressources nécessaires en termes de logistiques pour pouvoir atteindre les communautés », informe-t-il.

6159 jeunes filles vaccinées contre le HPV

Au niveau du district sanitaire de Matam, plusieurs jeunes filles de 9 à 14 ans issues de 50 établissements scolaires qui ont été visités, ont bénéficié de la vaccination contre les virus HPV. Intervenant lors de la randonnée pédestre initiée par le ' Bajeen Gokh', le médecin-chef du district sanitaire de Matam a annoncé que durant « la journée de vaccination contre le cancer du col de l'utérus dédiée aux élèves, 6159 jeunes filles ont pu bénéficier de la vaccination qui a porté sur l'administration d'une première dose, la deuxième étant attendue dans 6 mois ».

Louant les efforts qui ont été fournis par l'ensemble des acteurs, il a révélé que la « région prévoit de vacciner plus de 50 000 jeunes filles ». Toute une ambition qu'entend satisfaire le médecin-chef qui a décidé de mettre à profit l'implication des marraines de quartier 'Bajeen Gokh', pour sensibiliser les filles qui ne sont pas dans le milieu scolaire, à travers des visites à domicile afin d'atteindre toute la cible âgée entre 9 et 14 ans.

Jugeant à cet égard que, pour se prévenir de cette maladie, la meilleure manière est de vacciner les jeunes filles pour les protéger définitivement de ce cancer quand elles seront en âge avancé. Dans cette dynamique, l'autorité de la santé plaide fortement pour « une mutualisation des efforts avec la participation de tous les prestataires et des sages-femmes, en collaboration avec les autorités administratives et territoriales ainsi que celles de l'éducation ».