Afrique: Coopération Sud-Sud - Le CSEFRS partage son expérience en matière d'évaluation et d'insertion des diplômés avec le ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur

Rabat — Le président du Conseil supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique (CSEFRS), Habib El Malki, a reçu lundi au siège du Conseil, une délégation du ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de son Observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat Sud-Sud, auquel le Maroc accorde une importance stratégique, vise le partage de l'expérience de l'Instance nationale d'évaluation relevant du Conseil et la réalisation d'une étude sur l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, en vue de mettre en place un partenariat entre le Conseil et l'Observatoire d'une part, et entre le Conseil et son homologue ivoirien d'autre part, indique un communiqué du CSEFRS.

Lors de cette rencontre, M. El Malki a précisé que cette collaboration intervient parallèlement à l'initiative en cours visant à établir un réseau africain des conseils de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans le but de consolider la coopération Sud-Sud et de développer des connaissances permettant de mieux répondre aux attentes et aux exigences des systèmes éducatifs africains pour ainsi faire face aux défis futurs.

De son côté, le conseiller du ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Aka Nindjin Fulgence, a salué l'expérience pionnière du CSEFRS, notant qu'elle a permis au Conseil de développer ses mécanismes de proposition et d'évaluation, conformément aux normes académiques et scientifiques internationales, en vue de mettre à niveau le système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique au Maroc.

Pour sa part, le directeur de l'Observatoire ivoirien de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur a affirmé que cette visite, qui comprend des séances de travail avec l'Instance nationale d'évaluation, vise à examiner les mécanismes de partenariat et de coopération, afin de tirer profit de l'expérience et de l'expertise du CSEFRS en matière de réalisation d'études d'évaluation et de proposition dans les domaines relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.