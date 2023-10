Angola: Le prix Ensa-Arte 2024 intègre la catégorie cinéma

Luanda — Le prix Ensa-Arte intégrera dans l'édition 2024, la catégorie de l'audiovisuel ou cinéma, en vue de donner plus de prestige et de visibilité aux promoteurs nationaux de cet art, a annoncé lundi, à Luanda, le président du comité exécutif d'Ensa, Mário Lemos.

Cette catégorie, dénommée "cinéma à une minute", permettra aux artistes de démontrer leur talent cinématographique en 60 secondes maximum.

Intervenant au cours d'une conférence de presse, visant le lancement de la XVIIe édition du Prix Ensa-Arte, Mário Lemos a indiqué que la catégorie audiovisuelle faisait partie des nouveautés du concours et ouvrait une fenêtre d'opportunités pour les artistes cinématographiques.

"Certainement, cette catégorie offrira la révélation de nouvelles tendances et de nouveaux talents", a déclaré le responsable, pour qui les catégories peintures et sculptures restent dans l'événement.

Le premier prix est estimé à six millions de kwanzas et le second à trois millions de kwanzas, rappelle-t-on.

Le prix a commencé en 1991 avec des expositions et d'autres événements dans le but de diffuser et de promouvoir la culture nationale.

Pour l'organisation de cet événement, l'Ensa bénéficie du soutien du ministère de la Culture et du Tourisme, de l'ambassade de France en Angola et de l'Alliance française.